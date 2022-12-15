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大家來寫書／招嘉政《終極和平世界》創作感言

招嘉政
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人類當下，奪資源，虐環保；濫槍殺，慌恐襲；鬥政經，爆戰爭；爭霸權，裂科技；為私慾，難抗疫，天下無法太平。為何這樣？世界和平在何方？何時太平？何謂和平世界？令我墨流10年，繪出中美和好、世界和平、造福子孫後代的人類生存與發展藍圖：《終極和平世界》。

過去10年，世界發生翻天覆地變化，不僅地球大自然受到人類惡劣踐踏，人類在膨脹的個人私慾，政黨私慾和國家私慾下更是自挖墳墓。中美磨擦升級，損人害己；新冠病毒疫情面前，展現的是一個無法全球團結抗疫的爭鬥局面，使人們已看不到世界和平的前景，更沒有可能為 子孫後代建立一個和平世界。人類要迅速反省，要高效走出一條真正和平之路。

地球當下，中國14億人，以公有制立國，成為世界第兩大經濟體，國泰民安。她在人類千年私有制的生存與發展空間中，打開了一個明亮的窗口：公有制，與私有制已成為人類生存與發展空間的兩個品牌。

《終極和平世界》期待雙方在疫後守住道德底線，相互尊重，互不干涉，各自改革，各自超越自我，共同繁榮世界，確保地球和人類安康，將人類帶入資源共同擁有、共同維護、共同開發、共同產出、共同享受的終極和平世界。

感謝世界日報為讀者架設寫書平台，讓我10年內出版了三本書，在72歲之年完成了世界和平之夢。

招嘉政《終極和平世界》
招嘉政《終極和平世界》

疫情 世界日報

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