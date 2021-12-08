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劉峻誠創業 進軍電動車 獲多家大企業注資逾億元

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
劉峻誠創辦的「耐能」科技公司，資本額已超過1億美元。（駐洛台北經文處科技組）
劉峻誠創辦的「耐能」科技公司，資本額已超過1億美元。（駐洛台北經文處科技組）

來自台灣的年輕創業家劉峻誠 (Albert Liu) ，2015年在聖地牙哥（San Diego) 創立人工智慧新創公司「耐能」(Kneron)，在全球汽車傳出「晶片荒」之際並未放慢腳步，2020年和2021年人工智慧晶片銷售額都有明顯成長，產品訂單幾乎每年增加兩倍。該公司日前宣布推出最新一代的AI終端晶片KL530，將事業版圖擴展至電動汽車領域。劉峻誠的公司表現亮眼，獲得富比世等知名主流媒體報導。

全球電腦晶片缺貨導致汽車產業受到巨大衝擊，據估計今年將有770萬輛汽車生產受影響延誤。晶片設計大廠安謀國際科技公司（Arm Holdings）執行長席格斯（Simon Segars）日前表示，晶片短缺現象將持續到明年底。

為了實現人工智慧技術，讓晶片訂單在全球短缺的情況下繼續流動，耐能公司通過提前訂購、每隔幾天聯繫承包商，解決晶片短缺問題，並因此給全球最大的兩家代工廠台積電及三星留下深刻印象。擁有洛杉磯加大電機工程學位，曾在三星（Samsung) 和半導體巨頭高通（Qualcomm）工作過的耐能執行長劉峻誠自信地表示，耐能有足夠晶片可以供應至2022年第三季。

全球在去年的人工智慧市價為62億元，根據Grand View Research，人工智慧未來將大量運用在醫療、汽車、金融、製造等行業，人工智慧市場成長率估計在2021年至2028年將上升40%，有非常大的成長空間。

剛好耐能專注於研發邊緣人工智慧的節能半導體晶片，該公司今年的人工智能半導體晶片銷售額是去年兩倍，上升至1100萬元，劉峻誠估計今年銷售額有望達2500萬元。他指出，耐能已為富士康的電動汽車製造平台，提供支持人工智慧的傳感器和軟體，此舉有望協助富士康製造自己的電動車。另外該公司也在10月獲得中華民國經濟部許可，收購台灣圖像信號處理技術開發商Vatics。

2020年1月，耐能獲得香港首富李嘉誠旗下維港投資（Horizons Ventures）領投4000萬元的A2輪募資後，陸續得到投資者，包括阿里巴巴、富士康、華邦、中華開發、台達電、高通、及紅杉資本的資金挹注，總額已超過1億美元。該公司目前在美國的聖地牙哥，台灣的台北與新竹、以及中國的深圳與珠海均設有辦公室。

晶片 人工智慧 汽車

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