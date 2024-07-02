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世界OnAir／棄養潮嚴重 「愛爸」幫250隻流浪貓找到家

世界新聞網何卓賢／製作
吳丞竣和他救助的流浪貓。(吳丞竣提供)
吳丞竣和他救助的流浪貓。(吳丞竣提供)

家住新澤西、從事電商工作的台灣人吳丞竣，由堅持到流浪貓「重災區」餵罐頭的愛心之舉開始，期間慢慢結識了一群愛貓同路人，最終更是成立了一個關注大紐約地區的流浪貓救援非營利組織。過去幾年，他一共幫助約250隻流浪貓找到家。

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大約八年前，吳丞竣在新州紐瓦克一家麥當勞得來速買吃的，恰好看見一隻小貓在垃圾區附近探出頭來，他拿起貓罐頭就去餵，卻驚訝發現那邊竟然有10隻流浪貓。自那之後，他定期會到這一區餵流浪貓，成為了一名救助流浪貓的「愛爸」。「流浪貓的比例跟地區收入是成反比的，新澤西像是紐瓦克、哈里森這些地方流浪貓很多。」

在餵貓過程中，吳丞竣慢慢認識了鄰里其它愛貓人士，大家互相幫助有錢出錢有力出力，在流浪貓區搜尋「親人」的貓咪，將他們救起來，帶他們去做結扎、打疫苗，最終送養。在這過程中吳丞竣發現，憑藉他個人的社交網路以及社群媒體的力量，他負責照顧的流浪貓都能夠比較快地找到寄養或者領養人，逐步把救援變得更加系統化起來，目前大概每個禮拜都能幫助3-4隻流浪貓找到家。

吳丞竣救助過的流浪貓。(吳丞竣提供)
吳丞竣救助過的流浪貓。(吳丞竣提供)

在對待流浪貓上，吳丞竣堅持著「TNR」的原則，亦即抓捕(Trap)、結扎(Neuter)、送返(Return)，以確保適合在野外生存的貓咪不過度繁育，而性情親人、沒有野外生存能力的貓咪找到人類照顧、不在外威脅其它物種的生存環境、不被有心人士虐待。

認養吳丞竣救援回來流浪貓的群體，很大一部分是留學生以及剛入職場的年輕華人。他表示，這部分群體有強烈養貓的意願，卻因為簽證、收入、經驗等等的情況，無法通過大型動物救援組織的認養申請。吳丞竣承認，比較低的認養門檻，確實提升了貓咪被退養的機率，但他通過自己接回貓咪消化這一風險，且認為給貓咪找到中途的家比他們繼續在外流浪更刻不容緩，「我看過有的人領養後帶貓咪飛回台灣、回中國的也有，讓我覺得，有一兩個失敗也OK，大部分還是成功的。」

吳丞竣觀察到，目前大紐約地區正經歷著非常嚴重的棄養潮。疫情期間，因為大家都被封鎖在家，領養貓狗突然變得很受歡迎，曾經出現過找不到可以領養的貓咪的情況。但是自2022年開始，美國社會基本恢復回疫情前的活力和狀態，曾經的愛心人士突然就不想養寵物了，大批的貓咪被送回機構、被棄養，「我們很常遇到，理由都千篇一律：我要搬家了、新房東說不能養貓、我們家的小孩不愛貓了、我對貓過敏了… 我們從一開始大部分時間都在救援路上的貓，到一半時間在處理被棄養的貓。」

認養人從德州飛來接貓。(吳丞竣提供)
認養人從德州飛來接貓。(吳丞竣提供)

如今終於成立了非營利貓咪救援組織「Cat Allies Project」，一方面是減輕個人的經濟負擔，一方面吳丞竣也對貓咪救援社群的未來有著憧憬。一開始，所有流浪貓救援的前期費用，吳丞竣都自己承擔起來，從打疫苗、做檢查，到給認養人提供基本的養貓用品，每隻貓咪基本上需要吳丞竣自掏腰包投入250美金。如今，他希望通過這個組織，日後得到的募款不僅僅是用來持續救貓，也可以減輕其他愛貓人士的經濟負擔，「整個流浪動物救援最基層的人，其實是經濟支撐最弱的。」吳丞竣表示，很多愛貓人士拿著社保卻不用在自己身上，愛心驅使他們先買貓罐頭。他希望自己的組織日後若有餘力，可以提供給這部分社區人士足夠的經濟支持，讓他們在不犧牲自己生活質量的前提下繼續照顧貓咪。

吳丞竣呼籲，考慮養寵物的人士，還是可以「領養代替購買」，「流浪貓其實會更珍惜新家，會更乖，更懂得陪伴。近一兩年棄養狀況這麼嚴重，想要買貓的人，說不定可以在收容所看到自己想要買的品種的貓咪。」對認養流浪貓有興趣的讀者和聽眾，可以搜索小紅書號「9473330187」關注「Cat Allies Project」。

吳丞竣救助過的流浪貓。(吳丞竣提供)
吳丞竣救助過的流浪貓。(吳丞竣提供)

寵物 疫情 新澤西 世界OnAir

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