世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

從音樂博士轉行，黃于慈在41歲成為了美國聯合航空的一名機師。(黃于慈提供)

來自台灣的黃于慈有著讓人不敢置信的灑脫履歷，在她41歲入職美聯航成為一名機師之前，她做過空服員、派過傳單、做過音樂老師，更是擁有音樂博士學位。在經歷結婚、育兒、離婚、再婚後，現在的黃于慈完成了180度的職業大轉彎，安家達拉斯，終於過上了自己選擇的、如魚得水的生活。

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黃于慈從三歲就開始在爸媽的安排下跟著姐姐一起學鋼琴，後來姐姐慢慢放棄，自己卻因音樂天分出色，在老師的鼓勵下選擇繼續進修。她記得當時家裡並不富裕，考國中音樂班需要選擇第二樂器，家裡因為要省錢選了最便宜的鼓棒，她也因此走上打擊樂的道路，進入台北藝術大學音樂系，成為台灣朱宗慶打擊樂團二團的團員，並在期間結識了伯樂，幫助自己得到拿全額獎學金前往美國進修音樂碩士的資格。

雖然音樂是黃于慈有天賦並擅長的領域，但在美國從碩士一直進修到博士的過程中，她也不免認識到現實的殘酷。首先是意識到走專業演奏家的道路並不穩定，黃于慈決定走教職，這就意味著她需要繼續念博士；不巧的是，博士畢業後恰逢美國經濟蕭條，許多大學的相關教職位被砍，或是轉為只招兼職工，讓黃于慈經濟狀況十分拮据，當時年收入只有一万多美金。

在轉行之前，黃于慈是一名專供打擊樂的音樂博士。(黃于慈提供)

難上加難的是，黃于慈與當時的丈夫也開始出現感情問題，兩人都是音樂家，對方是自由接案的薩克斯風演奏家，經濟情況也如履薄冰。最終決定要離婚之後，為了支持雙胞胎女兒，黃于慈才走上了探索其他職業道路的第一步。

卸下音樂博士的光環，黃于慈接到的第一個零工是在機場免稅店的雅詩蘭黛專櫃發傳單。一次偶然的機會，她跟達美航空 的空服員聊天，了解到空服員這個職業的薪水和福利 ，對於現階段的她很有利，決定碰碰運氣去申請。而因為之前沒有服務行業的經歷，黃于慈從區域性小航司做起，同時繼續兼職在大學教書，當時她32歲。這樣的生活過了兩年，她也慢慢在航空服務業的階梯上繼續攀登，進入了美國航空成為一名全職空服員。

黃于慈坦言，這一次的轉行也沒想到會做多久，只是迫於經濟的壓力和照顧女兒的責任感，空服員似乎是當下最好的選擇，但黃于慈內心深知探索的道路仍未終止。從小到大乖巧聽從家長為她做的選擇，現在她決定為真正為了自己賭一把。一次，在跟機長聊天的過程中，對方訝異於她學歷高、頭腦清晰，卻大材小用在做空服員，鼓勵她說，「你做空服員太浪費了，有沒有想過去當機師？」這段對話，也打開了黃于慈學飛的大門。當時，她利用碎片時間，在飛機上完成服務之後就獨自念書，空閒時間兼顧照顧孩子和學習飛行，也把本來就不多的積蓄花在學飛的費用上，因為繁忙的工作和生活，別人全職一年多就可以考完的各類執照，她前前後後花了五年，這過程中也是充滿挫折，但黃于慈從來未想過放棄。

黃于慈去年入職聯合航空，成為了一名機師。(黃于慈提供)

最值得感恩的，黃于慈表示，是在學飛的過程中終於找回自我价值。「離婚的時候，我基本上自信心整個瓦解，我的人生剩下帶小孩，我以責任來過生活，沒有想過自我價值在哪裡。但在學飛的過程中，每學會一個東西，每考過一張執照，我的自信心又增加了。學飛的過程中，我找回了自我。」回想自己鑽研幾十年的音樂，黃于慈也表示，正是因為不需要再靠音樂吃飯，她反而更能享受演奏音樂的過程了。

這樣看起來順利的晉升之路，其實過程中藏著許多艱辛的血淚時刻。首先是在撫養權方面，因為離婚當時資金短缺，對法律系統也不熟悉，黃于慈失去了對雙胞胎女兒的共同撫養權，如今只有固定的探視機會，女兒又住在密西根，通勤距離長；而在離婚後的個人生活方面，黃于慈在獨自租屋時先是被鄰居入室搶劫，丟失的包括存有自己前半生音樂演出所有資料的筆電，後來搬家後又遭到房東 欺騙，被告知所住地址已被法拍，丟了房租還得馬上搬家，無奈之下，黃于慈過了六個月居無定所的生活，帶女兒的時候住酒店或者借住朋友家，工作的時候睡機場或者睡車上。

回憶這些苦痛經歷，黃于慈的言語中卻十分坦然，她說，「以前有不好的事情發生，我會記得，但不會一直放在心上。記住教訓繼續往前走，我才能變成空服員，再轉為機師。」她把自憐自艾的時間都花在抓住機會上，深深相信「只要很努力，人家會看到」。從抓緊每分每秒在工作過程中學習飛行，到表現突出到每位機長基本都認得他，到一路通過努力的光環不斷遇見貴人，給她提供飛行的資源和機會。

如今的黃于慈又找到真愛，並且已經勇敢投入第二段婚姻，嫁給了大自己22歲的美國航空機長。黃于慈在生活中向來主動，在追愛上也不例外，從一開始要先生的電話號碼，到後來主動量好先生的無名指大小向他求婚，為了套穩幸福黃于慈一點也沒有害臊。

黃于慈勇敢追愛，迎來了第二段婚姻，老公是美國航空的機長。(黃于慈提供)

黃于慈的雙胞胎女兒已經13歲，一身音樂才華的她反倒沒有鼓勵女兒去學樂器，倒是很期待教會他們怎樣開飛機，「知道怎麼開飛機，對女孩子的自信心有很大的加持作用。我跟我的女兒講，不管你以後做什麼，只要是你自己想要的，自己爭取來的，任何人都拿不走。」