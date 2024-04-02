世界OnAir／曾在台做明星舞蹈導師 她今在紐約跳起探戈

在剛剛過去的南加探戈國際錦標賽和舞蹈節中，來自台灣的舞者周穎蕾(Mandy)跟她的搭檔雷耶斯(Orlando Reyes)奪得冠軍。(周穎蕾提供)

在剛剛過去的南加 探戈國際錦標賽和舞蹈節中，來自台灣的女舞者周穎蕾(Mandy)跟她的搭檔雷耶斯(Orlando Reyes)奪得冠軍，她坦言能夠代表台灣、代表華人 在國際比賽爭光，感到很自豪。

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周穎蕾自小就是舞蹈科班出身，一直跳拉丁舞居多，她的簡歷可謂是眾星雲集，從13歲得到跟剛出道時王力宏共舞的機會，到成為大陸知名明星舞蹈節目「舞動奇跡」的編舞師，再到跟隨羅大佑巡演伴舞三年，周穎蕾在台灣的經歷光鮮亮麗。

周穎蕾擔任湖南衛視「舞動奇跡」的編舞師。(周穎蕾提供)

與跳舞緣分深遠的她，決定在大約十年前從台北搬到紐約，換了個環境讓她繼續像海綿一樣吸收新的舞蹈資源和技巧。在美國的舞蹈工作室「Dance With Me USA」教舞多年之後，疫情的衝擊讓她決定跟兩位十分契合的舞伴成為商業搭檔，一起創業開了自己的舞蹈工作室「My Tango Body」，一直推廣探戈舞蹈至今，在曼哈頓和新澤西州 都有工作室。

周穎蕾介紹，在她的眼中，並沒有不適合嘗試探戈的人，「我覺得所有人都要嘗試一下。」探戈是一種講究即興和專註能力的舞蹈，需要跟舞蹈搭檔合力完成創作，舞蹈過程洋溢熱情、充滿社交的歡樂。開設工作室這些年，她接觸過九十多歲的學生，也教過六歲的小朋友，很高興看到許多全球各地來的華人願意去嘗試這個舞種。在她的學員中，有想要通過學習探戈來糾正體態的，有別的舞蹈功底的舞者過來嘗試新舞種的，也有希望找到契合的搭檔一起進行探戈創作的，周穎蕾都非常鼓勵。

周穎蕾和她的兩位探戈舞伴，也是事業上的搭檔。(周穎蕾提供)

「探戈真的是一個非常吸引人的舞蹈。如果你在尋找新的興趣愛好，真的要嘗試一下。」

儘管目前以探戈舞者的頭銜示人，周穎蕾坦言跟探戈結緣真的純屬意外。還在大陸工作時，「舞動奇跡」的製作人希望周穎蕾給明星學員教學一支探戈舞，並且給她知名阿根廷探戈舞者 Miriam Larici & Leonardo Barrionuevo 在美國舞蹈節目「Dancing with the Stars」的影片作為參考。當時完全沒有接觸過探戈的周穎蕾接受了這一次挑戰，完整教學出了這一支舞，也為日後跟探戈的緣分結下了種子。最讓她意想不到的是，在去年參加南加探戈國際錦標賽時，竟然親眼見到了自己的探戈啟蒙導師，向他們介紹自己開始跳探戈的故事時，大家一同感歎：真的不可思議！

周穎蕾曾在羅大佑的巡演上擔任伴舞。(周穎蕾提供)

在紐約，跟兩位契合探戈舞者雷耶斯以及胡安·亞歷山德里尼(Juan Alessandrini)的合作讓周穎蕾如魚得水，三人不僅是共同藝術創作者，也是商業伙伴，在紐約一點點建造他們的探戈世界，在繼續參加各種比賽和演出的同時，也能幫助更多人學習這個充滿魅力的舞種。展望未來，周穎蕾希望有更多機會可以將他們的探戈創作帶到美國和世界的不同角落，更希望能夠回到懷念已久的亞洲繼續傳播探戈的魅力。