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世界OnAir／除了聲音優還得演技高 雙語配音員不易做

世界新聞網何卓賢／製作
現居洛杉磯的雙語配音員劉忱(Angela Liu)。(劉忱提供)
現居洛杉磯的雙語配音員劉忱(Angela Liu)。(劉忱提供)

能夠將愛好和工作結合起來，是許多人夢寐以求的事。來自深圳、目前定居洛杉磯的劉忱(Angela Liu)，就做到了這一點。作為一名配音演員(voice over artist)，劉忱說自己很幸運，找到一份「工作時就像在玩」的職業，每天起床第一件事就是打開手機，看接到了什麼新案子，而且純粹的行業環境讓她十分樂在其中。

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劉忱本來在美國從事電影導演和製片的工作，後來在朋友的介紹下接了一個有趣的活：給一個旅遊巴士做中文的配音，讀了一個關於聖經的故事。錄製之後，製作人跟她說，「你很擅長聲音表演，有想過做這行嗎？」這給懷孕後工作重心改變的劉忱打開了新的思路，加上自己本身做過廣播臺、先生又是混音師，劉忱開始探索這條新職業道路的可能性。

現居洛杉磯的雙語配音員劉忱(Angela Liu)。(劉忱提供)
現居洛杉磯的雙語配音員劉忱(Angela Liu)。(劉忱提供)

從最在自由接案網路平台接小案開始，再到成為專業配音演員社群的會員，劉忱慢慢積累了經歷和人脈，接到的案子越來越多，也越來越多元化。其實，許多我們每個人日常生活中接觸到的作品，幕後都有專業配音員的加持，比如遊戲、動畫、廣告、教學影片、博物館講解、影片旁白，甚至賭場老虎機的音效——這些劉忱都有配音過。

除了獨立的案子，劉忱還是有聲書和廣播劇的製作人和導演，最近新鮮出爐的作品「The Gang」，通過三個不同的配音演員演繹完整本書，區別與一般的有聲書製作。

身在影視界，從業者過去一年以來繞不開的話題就是人工智慧(AI)對行業的衝擊。劉忱觀察到，AI發展迅猛，在配音層面來說，從最開始能夠聽得出來是生成式的聲音，到更擬人化加入了感情，未來難說是否會更加難以辨認是真人還是AI，這也確實會威脅配音演員的工作。但是從製作人的視角來看，劉忱更傾向於把AI看做是有力工具，能在配音演員的同意之下、在有限的時間內重錄錯字錯句，對製作流程來說是一個可喜的科技進步。

在美國成為了一名有雙語能力的配音員，劉忱坦言好處比壞處多。越來越擁抱族裔多元代表性的美國社會，在配音演員的選擇上也希望反應出不同群體的真實聲音，比如面向華人聽眾的項目，會專門挑選有華人口音的英文配音員；有亞洲人面孔的遊戲，也會選擇亞洲配音員來為相應角色配音，等等。作為一名有雙語優勢的華人女性配音員，劉忱表示在找案子的時候，其實因為定位更加明確，而更具備競爭力。

在配音行業打拼六年，劉忱對行業環境以及同業人員十分喜愛，「很多配音演員喜歡玩遊戲、看動畫、看書，我們就是做著自己非常喜愛的一件事，很純粹。」劉忱表示，配音演員有不少白天都還有工作，是在上班前或者下班後抽空錄音，更多的是興趣驅使下入行；而且，配音演員普遍喜歡互相幫助、善良友好，且熱衷於個人成長、不停止學習。

劉忱表示，未來希望接到的案子之一，就是大型遊戲的動作捕捉，可以穿著動作捕捉服邊表演邊貢獻聲音。對她來說，在工作中找到樂在其中的感覺很重要。「我覺得我很幸運，工作不像在工作，感覺就是在玩。我也希望更多人可以在工作的時候，找到自己，找到享受的感覺。」

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