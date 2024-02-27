世界OnAir／77歲美籍華人 在烏克蘭開免費英語班

美籍華人、77歲的王斌林，在烏克蘭敖德薩開設免費英語班。(王斌林提供)

77歲的美籍華人 王斌林(Billy)，本大可在美國德州樂享退休 生活，卻在70歲那年決定賣掉房子和汽車，去到中國廣東的陽山縣扶貧支教。一直到2022年2月24日，俄烏戰爭全面爆發，正義感驅使他前往基輔，一開始一心參軍，卻因為年紀大被勸退，後來輾轉去到敖德薩，結識了當地其他的華人志願者，在烏克蘭 各個需要幫助的地方貢獻力量，從照顧戰亂中的流浪貓狗，到募資幫助軍人和難民，再到為烏克蘭年輕人開設免費英語班。

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王斌林來自北京，30多年前來到美國取得MBA學位，之後一直在工業領域從事項目經理的工作，自九一一襲擊事件發生過後熱心公益，直到70歲退休仍然堅持要「老有所為」，賣掉所有在美國的不動產，回到大學時期曾獻身支教多年的廣東省陽山縣貧困地區支教，還捐建了一所學校。

美籍華人、77歲的王斌林，在烏克蘭敖德薩開設免費英語班。(王斌林提供)

而兩年前的2月24日，俄羅斯入侵烏克蘭，撼動了王斌林。當時中國大陸還在疫情封控狀態，王斌林坦言花了好大力氣才輾轉從上海到達基輔，本來一心想要參軍，結果因為70多歲高齡被婉拒，但王斌林還是選擇留在烏克蘭，「哪裡需要志願者，我就往哪裡趕。」

到了基輔沒多久，王斌林通過接待志願者的房東家庭，了解到烏克蘭非營利組織「Anomaly」，該團隊自俄烏戰爭爆發起就收集和翻譯新聞消息，希望給全球各地讀者還原戰爭的真實情況，並按照事件發生先後順序將每日烏克蘭新聞翻譯成英文、德文和法文。由於組織剛好缺少一個持續的中文翻譯人手，王斌林於是把這份工作接了下來，一做就做了兩年。他深信信息傳播的力量，也希望持續給中國大陸的讀者更加可靠的信息來源，坦言這是他「每天醒來做的第一件志願工作」。

除了每天翻譯戰爭消息，王斌林還兼任許多志願工作，比如說為採購軍人用品、醫療物質、難民家庭募款，跟烏克蘭本地組織一起救助和照顧流浪貓狗等等。此外，讓王斌林十分自豪能參與的志願工作之一，就是近一年來為烏克蘭年輕人每周末開設的英語班。

通過同樣在烏克蘭做志願者的華人蘇祖東以及他在當地幫忙開設的奶茶店，王斌林為免費英語課找到了合適的上課地點和好學的烏克蘭年輕人。每周末，王斌林會給他們上兩個小時的英語課。王斌林介紹，學習英語不僅僅是當地年輕人的興趣所在，對於正在戰亂狀態中的國家也非常有幫助：烏克蘭正從全球各國接受救援物資和人力，比如F16戰鬥機，招收飛行員的時候首先條件之一就是要看懂英文；此外，會英文也方便跟國際志願者等盟友溝通，有助於戰後更有效地重建。因為這種種理由，烏克蘭年輕人學習的熱情高漲。

華人王斌林在烏克蘭做志願者。(王斌林提供)

講課之餘，王斌林還會教他的學生一首著名的英文歌、「音樂之聲」的插曲「雪絨花(Edelweiss)」，這首歌是奧地利人在二戰中不畏納粹侵略，對國家忠貞不渝的象征。王斌林認為，這也是烏克蘭人民現狀的寫照。他動情講到，每次烏克蘭年輕人唱到最後一句，「雪絨花，雪絨花，永遠保衛我的國家」，都會熱淚盈眶，而他也一樣。

王斌林已經下定決心，戰爭一日不停歇，他也一刻不鬆動。「只要我還活著，還健康，我都會繼續下去。我這一百多斤就放在這了，上不了前線，我就在後方繼續做我力所能及的。老有所為，我感到很自豪。」