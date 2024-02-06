世界OnAir／留美十年 台灣小提琴手拿下紐約愛樂終身職

黃薏蓉拿到紐約愛樂終身職後與團員慶祝合影。從左到右分別為紐約愛樂第二部小提琴首席李倩茜、小提琴手Alina Kobialka、黃薏蓉、小提琴手Audrey Wright、紐約愛樂樂團首席黃欣。(黃薏蓉提供)

來自台灣的小提琴手黃薏蓉，自2022年9月加入紐約愛樂樂團，近日獲得了終身職的榮耀，成為了樂團的正式成員。據她介紹，她也是紐約愛樂的唯三名台灣人之一。黃薏蓉的音樂之路自五歲從台灣開始，經歷了新英格蘭 音樂學院以及茱莉亞音樂學院的歷練，最終進入全球音樂家為之向往、底蘊深厚的紐約愛樂樂團，是一場結合了天賦跟刻苦的歷程。

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黃薏蓉自小在媽媽的鼓勵下，跟著學小提琴的哥哥一同學音樂，結果哥哥先行放棄，妹妹還在堅持。她坦言，年少時難確定未來職業發展，但在自己的苦練以及父母、導師的循循善誘之下，黃薏蓉決定踏上了來美接受專業小提琴演奏培訓的道路，至今已經留美十年。

黃薏蓉進入紐約愛樂樂團的經歷，可謂是一波三折。正要開始進入樂團的試用期考試，疫情 就爆發了，考核被延期，一延就是兩年。這兩年期間，黃薏蓉跟隨聖路易斯交響樂團演出，積累了寶貴的經驗和人脈，但對大蘋果念念不忘，直到2022年9月，她才終於與紐約愛樂再續前緣，進入試用期，也正式走上了爭取紐約愛樂樂團終身職(tenure)的征途。

據黃薏蓉介紹，要獲得終身職成為紐約愛樂的正式團員，必須要經過17個月的考核，這過程中每一周都會有不同的同事被安排在身邊當譜伴，對她的表現評分、給出反饋。按照紐約愛樂的演出頻率，換而言之是要經歷過大約225場音樂會的洗禮，表現優異到能得到團員和指揮的一致認同，才能夠成為一名正式的紐約愛樂樂團團員。

黃薏蓉與其他兩位小提琴手一同獲得紐約愛樂終身職，三位女將與紐約愛樂音樂總監梵志登(Jaap van Zweden)合影。(黃薏蓉提供)

黃薏蓉記得，最後一場評分音樂會時她壓力巨大，為了避免一丁點差錯，自己每天都在聽曲，聖誕假期用來在家裡練琴讀譜，最後更是幹脆把整首曲子背起來。今年年初，她與另外兩位同期開始進入紐約愛樂的小提琴手，終於一同獲得終身職，坦言終於能把長時間以來「被用放大鏡注視」的重擔卸下。然而，黃薏蓉也介紹，獲得終身職只是作為樂團成員的一個新開始，「拿到終身職確實獲得很多福利和保障；如果你願意，還可以在這個樂團待到退休。但最主要的是獲得了一份需要一直維持的榮耀，需要跟其他團員一起，繼續很努力為樂團貢獻。」

紐約愛樂樂團在1842年成立，至今已經有182年歷史。自2015年起，華裔小提琴家黃欣成為紐約愛樂樂團首席，亦開創樂團歷史上第一位亞裔 首席的先例。作為這個與時俱進、多元開放的樂團一員，黃薏蓉坦言「身為亞洲音樂人很驕傲」。對紐約愛樂歷史頗感興趣的她，觀察到歷年來音樂家組成的名單中，從一開始只有白人的名字，到開始出現亞裔，到現在亞裔名字變得普遍，經歷了喜人的轉變。她也認為，儘管音樂圈向來對亞洲音樂人有刻板印象，認為他們普遍專注技巧而忽略音樂性，但是近年來國際音樂比賽亞洲人的出色表現和名次，也證明了亞裔正慢慢在全球音樂圈展露真正實力。

去年夏天，黃薏蓉跟隨紐約愛樂到台灣巡演，讓在台灣的爸媽和親戚第一次正式看到了自己作為樂團成員的演出。當時，她還跟崇拜了20年的偶像、小提琴家希拉蕊·哈恩(Hilary Hahn)同台，大呼同一時間「圓了好多個夢」。

放眼未來，黃薏蓉希望能夠先留在紐約發展，因為這座城市以及紐約愛樂樂團帶給她的工作環境，讓她的每一天都充滿新鮮和挑戰。在不久的將來，紐約愛樂會跟Netflix以及演員、導演布萊德利庫柏(Bradley Cooper)合作，帶來一場關於指揮家伯恩斯坦(Leonard Bernstein)傳記電影「音樂大師(Maestro)」的視聽盛宴，也讓她十分期待。