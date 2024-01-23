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世界OnAir／與粵語研究學者 聊聊草根傳承語言的力量

世界新聞網何卓賢／製作
2022年7月19日，遊船在廣州永慶坊河道內穿行。(新華社)
2022年7月19日，遊船在廣州永慶坊河道內穿行。(新華社)

粵語是海外華人社區廣泛使用的共同語言之一，特別是在北美地區的華埠，老移民多來自廣東、香港，粵語成為他們連結家鄉與彼此的工具。目前在加拿大溫哥華非營利組織工作的李思敏來自廣東紹興，以粵語為第一語言的她剛從維多利亞大學政治系畢業不久，最近出版了一本研究粵語的新書「Remaking a Global Cantonese Community with Television and Social Media (通過電視和社群媒體重塑全球粵語社區，暫譯)」，探索粵語在全球華人群體中的地位與潛力。

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粵語研究學者李思敏。(李思敏提供)
粵語研究學者李思敏。(李思敏提供)

作為一名身在海外的粵語使用者，李思敏多年前開始觀察到一個現象：許多廣東媒體人開始在各大社群平台，如微信、B站、YouTube、抖音上自創粵語節目，多圍繞本地話題和文化。這些節目積累了一批本地觀眾的喜愛，在過程中實質上起到了保護粵語、傳承粵語文化的作用。而粵語目前在中國大陸特別是廣東地區正經曆著越來越嚴峻的考驗，從主要說普通話的外省人口的遷進，到年輕一代失去講粵語的機會和興趣，讓粵語文化保護者壓力倍增。

「我想看看，像這種草根式的努力，藉助互聯網的力量，有沒有可能催生一個新的、以粵語為中心的共同體，像紐帶一樣，把在不同國家、地區和背景的人連接起來。」

帶著這樣的興趣，李思敏開始了她的研究，並且采訪了多個廣東地區粵語自媒體節目的製作人。在研究過程中她發現，廣東地區粵語傳承的另一個困境來自環境，這裡既沒有香港粵語的系統教學和資源，又缺乏學術環境的資金支持和公眾研究興趣。她在研究中因此呼籲海外粵語使用者，通過在各個社區積累下來的資源和人脈，或許可以支持和激勵廣東粵語文化創作和研究的進一步發展，同時在粵語在海外發揚光大。

李思敏新書「Remaking a Global Cantonese Commun...
李思敏新書「Remaking a Global Cantonese Community with Television and Social Media」。

人在溫哥華的李思敏觀察到，最近幾年受到反送中運動的影響，加拿大出台政策支持香港人移民到加拿大，這新一代的年輕香港移民帶著對語言、文化、生活習慣的方方面面在異國他鄉能得以保留的願景，慢慢開始在加拿大「重新造一個香港」，讓粵語文化傳承變成自然而然的事。

「香港曾經通過電影和電視劇，讓不會粵語的人去學習粵語。現在香港娛樂產業開始式微的情況下，我們廣東人做的產品，能不能有重新喚起我們共同連結的力量呢？」

李思敏對年輕粵語文化自媒體寄託的另一個希望，是通過文化產品的創作和輸出，讓曾經被遺忘的歷史被重新重視。她表示，文化底蘊深厚的廣府，孕育過扭轉曆史的政治人物、稱霸一時的超強女海盜；廣東民謠、音樂、典故數不勝數… 這些有文物一般重要性質的遺產和故事，李思敏卻從未從父母口中或教科書中習得，而是外出讀書、通過互聯網才得知。

李思敏提及，在備受廣東本地人歡迎的流行文化節目下面，湧現過很多支持的留言，讓這批自媒體人感到責任感、使命感。曾經，一部關於廣東本地南越王的大陸電視劇無故夭折，觀眾至今未知原因，而關於這段歷史在流行文化中的空白，正由自媒體創作者填補。這讓李思敏感到欣慰。

由廣東本地青年製作的粵語綜藝節目「粵知一二」。(截取自「粵知一二」YouTube...
由廣東本地青年製作的粵語綜藝節目「粵知一二」。(截取自「粵知一二」YouTube)

目前，像「粵知一二」、「粵語卜卜齋」這樣的廣東本地產自媒體節目，正在以一種更新的、更受年輕人喜愛的方式推廣、傳承粵語，它們結合時事熱點、不只講粵語文化，甚至以遊戲、脫口秀等新的嘗試，產出以粵語文化為焦點的內容，讓粵語在大陸其他觀眾心目中不僅僅只是一個懷舊的語言。

「既然政府、公立學校做不到，那我們就民間自己做，通過互聯網傳播到更多地方去。」

香港 加拿大 移民 世界OnAir

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