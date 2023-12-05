世界OnAir／像把黏土捏出形狀 做小學音樂老師的成就感

林昕生與學生。(林昕生提供)

打開電腦接受訪問的時候，26歲的林昕生剛從公立學校教完音樂課，匆忙趕到家稍作休整，晚上還要參加波士頓 愛樂團音樂會的總綵排。作為第二小提琴手，三首新曲林昕生從學習到上場只有一周半的時間。

「很瘋狂吧！」林昕生笑說。

今年夏天剛從波士頓大學小提琴演奏專業碩士畢業的林昕生，正在平衡她的兩個角色。在白天，她是波士頓近郊一所公立小學的音樂老師；其餘的時間，她是一名專業的小提琴演奏者，跟隨樂隊演出。

林昕生在波士頓交響樂大廳。(林昕生提供)

訪問的隔天，林昕生參與了波士頓愛樂團(Boston Philharmonic)的一場冬季音樂會，這也是林昕生第二次與波士頓愛樂一同演出，地點在當地的頂級音樂殿堂波士頓交響樂 大廳(Boston Symphony Hall)。已經通過樂團選拔的林昕生，惦記著音樂會馬上到來自己卻還沒有收到排練通知，主動爭取機會，找到樂團經理詢問，沒料到剛好得知第二小提琴手位置空缺，馬上加入排練。加入的時候已經是排練第三場，還有一周半就是正式演出，林昕生雖然緊張但仍然選擇接受挑戰。

林昕生從小開始學習樂器，一開始只是在媽媽的推動下學鋼琴，七歲時把小提琴作為第二樂器融入練習中。回顧兒時，林昕生坦承父母的嚴格監督十分重要，「因為這樣子才不會每天一直玩電腦、看電視，會乖乖練琴，養成習慣。」

小提琴的專業道路，林昕生從兒時一直堅持到了研究所。在學習和練琴的過程中，林昕生也發現了自己對教學的熱情，並決定在畢業後走上教學為主、演奏為輔的道路。「教學對我來說是一個相對穩定的工作，我也可以從小孩身上以及自己身上獲得成就感，這對我來說是一個很重要的持續前進的動力。有時候看到小孩送你的卡片，會覺得很暖心的。」

林昕生在表演中。(林昕生提供)

然而，對於剛剛走上全職教師道路的林昕生來說，還有許多需要學習的地方，她也謙遜地自稱為「菜鳥老師」。她最大的挑戰之一，就是管理好精力旺盛的小學生。在音樂課上，林昕生需要教小孩子不同的樂器，這不僅僅包括小提琴，還有中提琴、大提琴和低音大提琴，一個班35人同時教，而且全部都是從零教起。雖然說挑戰巨大，但是林昕生也獲得了前所未有的成就感。

「他們從完全不知道琴怎麼拿，到現在能夠拉出一些簡單的歌…我就像是把一團黏土捏出了形狀，還滿不可思議的。」

林昕生已經在台灣積累了豐富的演奏和教學經驗，而現階段決定留在美國發展，文化環境是很重要的因素，除了公校 教師自由、互助的環境給了她很大的工作安全感，她也完全沉浸在波士頓的音樂氛圍之中，「波士頓的古典音樂資源非常豐富，我常常聽到很多很棒的、免費的音樂會，這會是我留下來一個很大的動力。」

林昕生在波士頓交響樂大廳。(林昕生提供)

談及自己音樂上的偶像，林昕生提到一支叫做 Parker Quartet 的弦樂隊，「我常去他們的音樂會，能聽得出來他們磨合了二三十年的聲音跟友情，真的很不一樣。如果我未來能有志同道合的朋友，一起拉弦樂四重奏，我覺得會是一件很棒的事！」