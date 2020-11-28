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合理膳食／香茅海鮮蕃茄盅

文／記者韓傑　圖／許苑慧提供
圖為許苑慧推薦的香茅海鮮蕃茄盅。（許苑慧提供）
圖為許苑慧推薦的香茅海鮮蕃茄盅。（許苑慧提供）

材料：(2人份)

2安士比目魚塊 （halibut），2盎司蝦肉，2盎司帶子（乾貝），2 個蕃茄，半杯蘑菇，半杯洋蔥，半杯蕃茄醬（不加鹽）， 2條香茅（切小段），1湯匙芥花籽油，1湯匙脫脂切絲馬蘇里拉芝士（Fat-free shredded mozzarella cheese）調味料：

1/4茶匙鹽，1茶匙生粉，1茶匙糖，1茶匙麻油，適量料酒及白胡椒粉

作法：

1、蕃茄洗淨後，用刀切開，頂部拿出蕃茄肉備用。

2、比目魚塊，蝦肉、帶子洗淨，瀝乾水份加入鹽、生粉、麻油、料酒，適量白胡椒粉調味備用。

3、蘑菇洗淨切片，洋蔥洗淨切小塊備用。

4、鍋中放油，加入香茅、洋蔥、蘑菇、比目魚塊、蝦肉、帶子炒好，再加入蕃茄肉、蕃茄醬、糖。

5、把煮好的海鮮放進蕃茄盅。灑上脫脂芝士，放進烤箱350℉，5分鐘或芝士烤至金黃即可。

小叮嚀：

紐約營養師許苑慧說，這個香茅海鮮蕃茄盅營養包括：熱量271卡路里，總脂肪12.6克，膽固醇94毫克，鈉525毫克，碳水化合物14.3克，膳食纖維2.5克，蛋白質23.2克。味道好，營養均衡，屬於健康飲食。

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