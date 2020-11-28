合理膳食／泰式炒泡麵佐酸辣海鮮涼拌

泰式炒泡麵佐酸辣海鮮涼拌。

材料：

泡麵麵體2包、蝦仁5～8隻、透抽1尾、海水吳郭魚1尾、米酒少許、白胡椒少許、檸檬3個、香菜1把、魚露少許、小番茄4～6個、芹菜1把、砂糖少許、泰式酸辣醬。

醬料：

泰式酸辣醬3湯匙、泰式蝦醬2湯匙、醬油膏1湯匙。

作法：

1.用滾水將泡麵煮好撈起備用。

2.另起一平底鍋，加一小匙的油，調好的醬料與煮好的麵體同時下鍋，充分拌炒均勻即可關火，等裝盤。

3.涼拌海鮮醬料：大蒜3～4瓣切碎，辣椒少許切碎、檸檬擠汁、魚露、砂糖、泰式酸辣醬，將所有辛香料與醬料拌調在碗中備用。

4.拌海鮮作法：

a.蝦仁去腸泥，透抽切成兩公分寬的條狀，吳郭魚避掉大魚骨，取下魚肉切成與透抽一樣的條狀。

b.所有海鮮以少許白胡椒、米酒抓醃15分鐘備用。小番茄對切，芹菜切成3公分條狀備用。

c.煮滾一鍋水，先汆燙芹菜，接著汆燙所有海鮮食材（撈起後泡冰水，可使芹菜更清脆，海鮮的肉質緊實有彈性）。

d.取一大碗將拌調好的醬料倒入，依序放入汆燙過海鮮、芹菜、小番茄翻拌，讓食材及醬汁充分入味，炒泡麵先盛盤，涼拌海鮮裝飾在旁邊。