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弱者小心／慢性病防新冠 做好3C自我管理

黃妙雲
高血壓患者及長者的血壓，務必要做好自我管理。面對疫情，可保持警覺，但不必過度緊張。。（本報資料照片）
高血壓患者及長者的血壓，務必要做好自我管理。面對疫情，可保持警覺，但不必過度緊張。。（本報資料照片）

慢性病患者罹患新冠肺炎的致命風險高。研究發現，以心血管疾病位居第一，其次是糖尿病、慢性呼吸道疾病和高血壓。

台灣國健署因此提醒，高血壓患者及長者，疫情期間盡量待在家，做好3C自我管理，落實勤洗手，出門戴口罩，不去人口密集、空氣不流通的場所，以減少病毒感染風險。

目前正值天氣轉冷之際，也是高血壓與心血管疾病的好發季節，國健署長王英偉表示，高血壓患者及長者的血壓，務必要做好自我管理。面對疫情，要保持警覺，但不必過度緊張，掌握下列注意事項，就能輕鬆做好血壓3C自我管理。

每日記得量血壓（Check）

民眾平時可利用醫療院所或生活周邊的血壓站來量測血壓，但在疫情期間，建議改在家測量血壓，並利用紙本或手機下載相關健康管理軟體記錄血壓數值，除了可自己監控血壓變化，也可在就診時提供醫療人員了解血壓控制情形，做為治療參考依據。

健康生活不可少（Change）

在日常生活上，更要落實良好生活型態，例如低油、糖、鹽及高纖飲食，拒菸酒，適度居家身體活動，例如做健康操、散步、做家事等，以保持良好的身體狀態，有助於血壓控制，減少心血管疾病急性發作的風險。

按時吃藥要記牢（Control）

應持續規律服藥，切勿擅自停藥，讓病情得到妥善的控制。因應疫情，可憑醫院或診所開立之慢性病連續處方箋，優先至社區健保藥局領藥，減少出入醫院次數，降低感染風險。

若民眾必須至醫院領藥，部分醫院有增設慢性處方箋院外領藥服務窗口，建議先上醫院網站查詢，或打電話洽詢了解該醫院是否有相關服務後再前往，以確保個人健康安全，減少感染機率。

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