紅藍卡優勢計畫 有哪些你不知道的「額外福利」？

紅藍卡優勢計畫還會涵蓋比之前紅藍卡更多的額外福利。Getty Images

紅藍卡 優勢計畫所包含的服務與傳統紅藍卡相比有很大不同，並且其具備非常明顯的優勢。紅藍卡優勢計畫涵蓋傳統紅藍卡中承保的所有服務；不過如果您加入了紅藍卡優勢計畫，傳統紅藍卡將仍舊承保臨終關懷費用，及一些新的醫療福利 ，甚至是許多臨床研究費用。您可以放心的是，在所有類型的紅藍卡優勢計畫中，您的急診和急需護理始終都在承保的範圍內。紅藍卡優勢計畫可以選擇不承保紅藍卡規定的非醫療必需服務的費用。如果您不確定您關心的某項服務到底是否在承保範圍內，請記得在獲得相關服務之前諮詢您的保險提供者。

紅藍卡優勢計畫的福利項目

大多數紅藍卡優勢計畫都承保傳統紅藍卡未承保的事項，例如健身項目(包括健身房會員和相關折扣)、視力、聽力和牙科服務。計畫還會涵蓋比之前更多的額外福利，譬如某些計畫會負擔像是看診的交通費、非處方藥物費用、及一些能夠提升您的健康和保護您的安全的服務。紅藍卡優勢計畫還可以定制相關的福利包套餐，為某些慢性病患者提供適合他們的新福利，這些定制福利包套餐主要為特殊情況的患者特別設置。在您決定加入紅藍卡優勢計畫之前，記得仔細查閱計畫內的承保項目，確認其承保資格要求，看您是否符合相關投保條件。大多數紅藍卡優勢計畫項目都包含紅藍卡藥物承保(D部分)。

紅藍卡優勢計畫需額外支付月費

除了支付紅藍卡B部分的保費 之外，您通常還需要為紅藍卡優勢計畫每月支付額外的保費。2021 年，紅藍卡B部分的標準保費金額為148.50元，或者會因為您的薪水而更高。如果您需要的服務在優勢計畫看來並不是醫療必須，您或許需要為該服務支付所有的費用；但同時，您也有權對該決定進行上訴。

使用者確認自己的福利及服務內容

如果您有紅藍卡優勢計畫，您有權要求組織確定是否能承保您需要的服務或是藥物。請聯繫您的醫療保險計畫以獲得相關指導，並按照其提供的說明及時提出上訴。您還可以獲得優勢計畫提供的直接護理，代表著您的優勢計畫服務提供者，不用事先獲得組織確認的情況下，就可以將您推薦給承保網絡外的醫療服務提供者。如果醫療網絡提供者未獲得組織肯定，並且以下任一情況若屬實，您則無需為服務或用品，支付超出您的優勢計畫通常需要分攤的費用。這些情況包括：第一，醫保提供者為您提供或推薦的醫療服務，您有理由以為可以獲得承保；第二，提供商將您轉介給網絡外提供商，以幫您獲得計畫中本就應該為您承保的服務。

文章內容來自Medicare.gov。如果民眾想瞭解更多紅藍卡資訊，帝國藍十字藍盾健保公司提供一對一的諮詢服務，可於週一至週五營業時間上午9 點至下午5點至辦公室洽詢 (地址：138-31 39th Ave, Flushing, NY 11354)。