將滿65歲未領取退休金 怎樣申請紅藍卡

(Medicare.gov)

民眾若在接下來三個月內年滿65歲，且尚未從社安保險或鐵路退休委員會(RRB)獲得福利者，可到當地的社安局或上網登記，以獲得紅藍卡 A部分(住院保險)和B部分(醫療保險)，否則不會自動獲得紅藍卡，過晚申請有可能影響保費 。

參加紅藍卡B部分

登記紅藍卡方式包括：於社會安全局網站提出申請，會獲得註冊號碼(re-entry number)，可用於之後網上完成其他登記。網址：https://www.ssa.gov/benefits/medicare/。也可至到當地的社安局辦公室，或打電話給社安局1(800)772-1213(TTY:1-800-325-0778)。若在鐵路公司工作，請打給鐵路退休委員會(RRB) 。如果已經有A部分，只是想申請B部分，可填寫CMS-40B表，網址：https://go.cms.gov/3AmxqiR。

完成登記約兩周後，會收到紅藍卡及相關資料，仍有其他步驟及各項截止日期，所以需詳閱寄來的資料。民眾不必每年登記紅藍卡，但每年均有機會檢視承保範圍和更改計畫.

多數人在65歲時應該註冊紅藍卡A部分(住院保險)，但是某些人因雇主提供保險，或有私人保險等，可能選擇延後B部分(醫療保險)。大部分情況，取決於可獲得的承保內容，應考量個人情況及需求。

如果是自動加入紅藍卡A、B部分，但不需要B部分，可將卡片依隨附的指示步驟寄回，若保留卡片，則將視為加入B部分，將因此付費。若是通過社安局註冊紅藍卡，則應接洽當地辦公室。若紅藍卡生效後想取消B部分，也應聯絡社安局，依指示寄出申請，承保將於社安局收件後當月第一天取消。

但應注意，只要有B部分，即便沒使用，仍必須每月付保費。此外，若不符合免A部分保費資格者，必須先買B部分才可購買A部分。

一般而言，若當事人與配偶曾工作一定時間，並繳納聯邦健康保險稅，可免付A部分保費，多數人符合此資格。若必須自費購買，2021年保費為每月259元或471元，取決於當事人與配偶工作多久及繳稅情形。

獲得醫療或藥物計畫

決定透過何途徑申請後，可選擇包含A、B部分的傳統紅藍卡(Original Medicare)，或被稱為C部分的紅藍卡優惠計畫(Medicare Advantage) 。若有藥物需求，則應加入D部分處方藥物承保計畫，或提供藥物承保的紅藍卡優惠計畫。

傳統紅藍卡的A部分承保：住院病人的醫院護理、專業護理機構看護、臨終安寧護理、家庭醫療護理，一般不需每月保費，若當事人或配偶在工作一段特定時間時繳納聯邦醫療保險 稅，這就是有時被稱為免保費的A部分，如果無資格，則應購買A部分。

B部分承保：醫生和其他醫療機構提供的服務、門診護理、耐用的醫療設備(DME)(如輪椅、助行器、病床以及其他設備)、預防性服務(如篩查、注射或疫苗和年度健康門診)。多數人每月支付標準保費。

紅藍卡優惠計畫是傳統紅藍卡的「多合一」替代品，內容包括 A 部分、B 部分以及一般情況下的 D 部分。自付費用可能低於傳統紅藍卡，也提供傳統紅藍卡不承保的額外福利(如視力、聽力和牙科等)。

D部分承保：幫助支付處方藥物的費用 (包括許多推薦的注射劑或疫苗)、由紅藍卡計畫認可的藥物計畫。

民眾可選擇、轉換、取消紅藍卡的相關計畫，時間點包括：剛符合資格，提出申請時；每年10月15日至12月7日的公開參保期，新計畫將於隔年元旦生效；每年1月1日至3月31日的紅藍卡優惠計畫公開參保期，可選擇加入其他優惠計畫，或轉至傳統紅藍卡。

文章内容来自Medicare.gov。如果民眾想瞭解更多紅藍卡健康資訊，帝國藍十字藍盾健保公司提供一對一的諮詢服務，可於周一至周五營業時間上午9 點至下午5點至辦公室洽詢 (地址：138-31 39th Ave, Flushing, NY 11354)。

(每周三請持續關注紐約社區版╱紅藍卡專題報導)