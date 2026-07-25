25華生獲獎 演講者劉元娜：保持好奇與熱情

2026屆大學畢業生與2026屆獎學金得主共同合影留念。(陳志盛／攝影)

大紐約區華人教育基金會(Greater New York Chinese Dollars for Scholars)17日晚間於法拉盛 喜來登酒店(Sheraton LaGuardia East Hotel)舉行第21屆獎學金頒獎典禮，表揚今年25位獲獎學生。

今年基金會共頒發云吞食品成就獎學金、基礎獎學金、優秀獎學金及新移民獎學金，獲獎學生分別錄取哈佛大學 、耶魯大學 、麻省理工學院(MIT)、哥倫比亞大學、約翰霍普金斯大學等知名學府，涵蓋醫學、工程、人文、法律及公共衛生等不同領域。

由世界日報執行董事李德怡於2005年創立的大紐約區華人教育基金會，今年邁入第21年。基金會成立至今，不僅協助數百名華裔學生完成升學夢想，更逐漸發展成串聯學生、校友、企業及社區的交流平台，讓一屆又一屆受惠的學生，在步入職場後回到基金會擔任義工、導師、董事或捐款人，形成「取之社區、回饋社區」的正向循環。

李德怡：世報50年伴移民落地生根

李德怡表示，今年適逢美國建國250周年、世界日報創刊50周年。她說，250代表美國建國以來由一代代移民共同打造的民主與創新精神；50代表世界日報半世紀來陪伴移民在美落地生根，協助華人適應新生活、創業發展，也讓主流社會更了解華人社區，鼓勵華裔投入公共事務；而基金會則延續「Dollars for Scholars」的理念，凝聚社區力量，支持下一代追求教育與夢想。

李德怡回憶，2001年她加入世界日報第二周便遇上九一一恐怖攻擊事件。當時世界日報發起賑災募款，不僅募集數百萬元協助受害者家屬，更收到無數捐款人隨附的信件。她說，許多移民在信中表達對美國提供發展機會的感謝，也希望盡己所能回饋社會。正是因為世界日報將部分善款捐給Scholarship America的「Families of Freedom」教育基金，她才進一步認識「Dollars for Scholars」計畫，萌生在華人社區成立分會的念頭。

她表示，無論是美國建國精神、世界日報長年服務社區，或是基金會鼓勵社區共同培育下一代的理念，都反映出同一個核心價值，就是透過教育與互助，讓更多年輕人有機會實現夢想，也讓社區持續傳承下去。

今年頒獎典禮邀請紐約時報(The New York Times)熱門益智遊戲「Connections」編輯劉元娜(Wyna Liu)專題演講，並獲頒基金會今年的「Game Changer Award」。

劉元娜：不要輕易否定自己的興趣

她分享自己的求學與職涯歷程表示，自己在紐約長大，大學主修東亞研究及藝術，畢業後曾在父母經營的中文電台工作，也擔任過瑜伽老師、課後活動創客空間(makerspace)負責人，並長期從事藝術創作，這些看似毫無關聯的經歷，最後卻意外成為她投入謎題設計的重要養分。

劉元娜表示，她在大學畢業幾年後開始接觸填字遊戲(crossword)，之後參加填字比賽，認識許多前輩，在鼓勵下開始創作謎題並投稿給紐約時報，逐漸走上專業編輯之路。她坦言，從未想過一項興趣會在30多歲時發展成職業，也沒想到多年來培養的藝術背景，最終都能運用在設計遊戲上。 她鼓勵學生不要輕易否定自己的興趣，「沒有任何努力是白費的。」她表示，有些技能或經驗當下看似派不上用場，但往往會在未來以意想不到的方式發揮作用；保持好奇心、認真看待自己的熱情，人生未必會按照預期發展，但終有一天回頭看時，會發現一路上的每段經歷都串連成今天的自己。

現場遊戲搶答 笑聲掌聲不斷

演講結束後，劉元娜還帶領現場學生與來賓體驗「Connections」遊戲，邀請大家一起破解她特別為活動設計的題目，現場觀眾踴躍搶答，在歡笑與掌聲中完成四組分類挑戰，為頒獎典禮增添不少互動氣氛。

基金會近年觀察到，新一代華裔學生關注的議題正逐漸改變。除了傳統的理工、醫學領域外，今年獲獎學生中，也有不少人選擇歷史、英文、藝術史、政治及公共服務等人文社會學科。李德怡表示，愈來愈多年輕人在人工智慧快速發展的時代，更重視人文素養、溝通能力及社會參與，希望透過不同領域發揮影響力。

除了提供經濟上的協助，基金會近年更積極建立校友網絡，安排職涯分享、導師制度及交流活動。今年更有獲獎學生主動發起線上Networking活動，希望透過同儕交流，協助學生建立人際關係，也為基金會募款，展現「受助者成為助人者」的精神。

世界日報紐約社長張宗智表示，大紐約區華人教育基金會多年來不只是提供獎學金，更重要的是建立起華人社區支持教育的文化。他說，世界日報長期參與基金會，除了資助經費，也透過新聞報導讓更多優秀學生的故事被看見，鼓勵更多企業與社區人士投入教育公益。

紐時益智遊戲「Connections」編輯劉元娜演講表示「沒有任何努力是白費的」，並分享自己興趣結合職業的故事。(陳志盛／攝影)