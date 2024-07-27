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雲吞獎學金得主／林恩宇 幫忙父母打理餐館 激發金融興趣

記者顏潔恩／紐約報導
即將到紐約大學斯特恩商學院深造的林恩宇。(林恩宇提供)
即將到紐約大學斯特恩商學院深造的林恩宇。(林恩宇提供)

榮獲大紐約區華人教育基金會雲吞獎學金的高中畢業生林恩宇(Daphne Lin)，在即將到來的秋季將前往紐約大學斯特恩商學院主修金融專業；林恩宇感謝父母對教育的重視和一路以來對自己的栽培，使她獲得有今日的學習成績，也更因從小到大幫忙家裡經營中餐館、管理帳務，她產生了對企業經營和管理方面的興趣，也成為想到商學院深造的最大契機。

林恩宇還在孩提時代，她的父母就經營餐館，因為父母太忙，無法在家中照看她，她只好每天隨父母到餐館待著；當到了上初中可以幫忙的年紀，她便開始當起服務員，為餐館接聽電話、打包外送訂單等。儘管替父母餐館幫忙，犧牲了她周末放鬆的時光，但也正是這段經歷，教導她如何突破舒適圈，學習與不同的人溝通互動，並靈活面對生活發生的各種意想不到的狀況；「我從父母身上學到最深刻的事就是要堅持不懈，以堅毅的心態來應對挑戰」。

林恩宇說，為了給她營造優良的學習環境，父母付出了很大的代價，她認為回報他們最好的方式，就是加倍努力，刻苦學習，「我知道有機會接受高等教育是一種榮幸，特別是身為家中第一代大學生，因此我特別感恩父母給予我成功的機會和資源」。

她說，因長期幫家裡經營中餐館和管理業務，在高中時激發了她對了解消費者行為的興趣，啟發她利用擴增實境(Augmented Reality)技術分析消費者心理、對購買意圖產生的影響等；如今她希望在金融、企業領域中拓展技能，將來計畫成為一名金融分析師，並同時進行消費者行為研究，對商界帶來影響力。

作為來自低收入家庭的孩子，林恩宇表示，上大學費用昂貴，因而很感恩雲吞獎學金的資助，得以緩解一部分的經濟壓力；她期待未來能夠回報一路上支持過自己的人。

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