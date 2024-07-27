基礎獎學金得主／陳嘉玲 熱愛烹飪 攻讀神經學

陳嘉玲在疫情期間一度因為社群媒體的影響而厭食，這使她意識到心理健康的重要。(陳嘉玲提供)

對於華人來說，食物是最能夠聯繫家人情感的媒介，對於2024年大紐約區華人教育基金會的「基礎獎學金」得主陳嘉玲(Erica Chen)來說，烹飪更是她與親近的祖母共同的回憶，但是祖母卻在一年多前被診斷出帕金森氏症，身心備受煎熬，這讓她意識到心理健康的重要性，未來她將進入水牛城紐約州立大學(University At Buffalo)攻讀神經學與數學，未來希望能夠成為精神科醫師。

父親來自中國、母親來自越南，陳嘉玲從小就與家人很親近，成長過程中，祖父在飲茶餐館工作，她更是受到祖父母的影響愛上烹飪，不過祖父去世之後，祖母受到打擊、身體狀況每況愈下，在半年後被診斷出帕金森氏症，看到祖母因為患病，不能再做自己喜歡的事情，陳嘉玲感到很心疼。

陳嘉玲(右一)與家人關係非常親密。(陳嘉玲提供)

而新冠疫情期間，由於在家的時間多了，陳嘉玲對於自己的未來也感到迷茫，當時正在找尋自己的身分認同價值以及未來方向，而社群媒體對於亞裔的審美標準也影響到她，逐漸她開始厭食，直到兩年之後父母發現她「不再是她自己」，於是帶陳嘉玲看醫師，她才逐漸恢復健康。

陳嘉玲喜歡游泳、登山、唱歌和烹飪。(陳嘉玲提供)

陳嘉玲說，心理健康愈來愈重要，有許多年輕世代正面臨心理疾病的問題卻被忽視，她希望能夠藉由就讀神經學，幫助自己的家人以及大眾。

陳嘉玲(右二)與家人關係非常親密。(陳嘉玲提供)

喜歡游泳、登山、唱歌，但談到烹飪這個興趣，陳嘉玲可以滔滔不絕地分享。

她記得小時候到祖父的餐館，祖父都會分享最新的食譜，其中華人在過年都會吃的「發糕」，如果蛋糕能夠順利膨脹，就代表新的一年可以好運，「但我記得我試了好幾年，蛋糕都無法順利膨脹，直到有一年我終於讓蛋糕『發』起來，瞬間就有滿滿的成就感，這也成為我們家人新年最愛的美食之一」。

陳嘉玲製作的華人在新年都愛吃的發糕。(陳嘉玲提供)

對於想要成為精神科醫師，陳嘉玲家人都相當支持，「在亞裔社會中，父母對子女的愛不會掛在嘴邊，但透過他們煮的飯，可感受到他們對我的愛和支持。現在我能夠往我有興趣的道路前進，為此他們都感到很開心驕傲。」