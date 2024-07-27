世報社長張宗智：獲獎學生 為自己創造可能

世界日報紐約社社長張宗智說，大紐約區華人教育基金會獎學金有「傳承、認同、回饋」三層意義。(記者高雲兒／攝影)

世界日報自1976年在美國創辦近半世紀，致力擔任連結華人社區與主流社會的橋梁，早已是美國最具影響力的族裔媒體之一，也長期關注華人子女教育等就學、就業議題；作為大紐約區華人教育基金會獎學金的贊助成員，世界日報紐約社社長張宗智表示，今年是這項獎學金連續第20年頒發，獲獎學生的背景多元，共同點不是聰明，而是努力為自己創造可能性，令人歡喜激賞。

張宗智表示，這項獎學金自2005年創設以來，今年已經是連續第20年頒獎，他很高興再次與贊助廠商及得獎學生聚會，從獲獎生與往年得主熱切交流，家長自豪的眼神，不難感受華人重視教育的價值觀，也跟著這項獎學金秉持的精神，傳承發揚。

獎學金3意義 傳承、認同、回饋

「也因為各界對此獎的獨特性及目標有共識，經過長期經營，使獎學金更加壯大。」張宗智說，20年來，獎學金的得獎人，一年接著一年，一棒接著一棒，早已經開枝散葉，在各行各業成為有用的人，貢獻社會，「希望今年獲獎的同學，也能追隨前人腳步，未來將所學及經驗，貢獻回饋社區，永續循環。」

張宗智說，大紐約區華人教育基金會獎學金有「傳承、認同、回饋」三層意義，第一層意義正是「傳承」；每一年都有優秀的華人青年學生得獎，代表華人重視教育的傳統，薪火相傳；獲獎的同學的努力和實力因此獲得肯定，也為日後的大學生活，奠定自信的基礎。

這項獎學金的創辦人李德怡會長，多年來為這項獎學金投注了許多心力；也因為李會長的投入與用心，吸引眾多企業或個人代表的「認同」，贊助這項有意義的活動。他們的贊助一方面認同李會長的善意，也同時認同了獲獎學生努力及其家庭的支持。我們也因此向李會長，致上最高的敬意與謝意。

獲獎的同學，不久就要到大學報到，開展新的人生。相信一定能持續良好的表現，成為對社會有用且有益的一分子，並進一步「回饋」社會。「回饋」，正是這項獎學金的第三層意義，也是我們對獲獎同學的期待。

得獎者林惠 學習父母創業精神

基金會通過嚴謹過程選出得獎者，也因為有這麼多優秀的申請及獲獎者，進一步落實獎學金的理想。每位得獎者都很優秀，例如即將成為哈佛大學新生、獲得雲吞食品成就獎學金、學業成績無懈可擊又有創業精神的林惠(Joanna Lin)。

林惠父母在波士頓經營的餐廳，因新冠疫情不得不在2020年5月歇業，全家因此斷了經濟來源，當時才念完八年級的林惠，決定發揮自己的業餘愛好，透過購物平台自主創業，並在社交媒體上宣傳，她的壁畫產品一推出就十分受歡迎，迄今仍是購物平台最成功的壁畫產品。

林惠的膽識與創業精神來自父母經營餐廳，他從小觀察父親反覆嘗試新菜單，以及母親的後台管理，耳濡目染持之以恆和創新的重要，以及從錯誤中學習。

得獎者周鈺涵 盼教育資源平等

來自紐約Alfred的周鈺涵(Candy Zhou)自小學習音樂，但她即將進入知名的喬治城大學(Georgetown University)外交學院學習。

周鈺涵的父親來自湖南邵陽的一個小鎮，她多次回國探親，看到了許多小鎮學校資源不充足，設備落後，學生並沒有非常好的學習條件。她因此自省，在美國學習成長的她很幸運，有非常好的平台與充足的資源，支持她實現夢想。但這些教育資源匱乏地區的學生並沒有她那樣幸運，尤其是女生。

因此，周鈺涵未來希望從事教育公益，把自己的幸運也分給更多的人，讓愈來愈多的孩子能站在一樣的起跑線上，讓這個世界不同角落的孩子都有更平等的資源。

得獎者何雅慈 立志為社會貢獻

榮獲新移民獎學金的何雅慈，2021年才隨父母，自廣東台山移民美國。

初來乍到，語言成了雅慈融入學校的最大障礙；但她並沒有因此自怨自艾，為了磨練溝通技巧，曾花了一年的時間組織戶外活動、當志願者；短短三年的努力，雅慈從英文說不出口，到可以輔導以英語為母語的孩子。

「現在的我，可以放鬆、積極、大膽地表達自己。」何雅慈在融入社區的過程中發現了自己的興趣，立志做一名社會工作者，「社會工作是一項服務工作，涉及到與他人的深度溝通，希望未來我能發掘自己的更多品質，成為更好的自己，為社會作出貢獻。」

何雅慈將進入紐約亨特學院(Hunter College)，選擇社會工作專業，她也是家裡第一個被大學錄取的成員，她堅信社會工作符合我的內在價值觀和回饋社會的目標。

兩得獎女學生 打算從醫助華人

還有多位獲將的優秀學生，例如喜歡烹飪、即將就讀水牛城紐約州立大學、基礎獎學金得主陳嘉玲(Erica Chen)，卻因祖母在一年多前被診斷出帕金森氏症，身心備受煎熬，讓她意識到心理健康的重要，將攻讀神經學與數學，未來希望能夠成為精神科醫生。

另一位也打算當醫生的鄭詩婷(Shi Ting Zheng)，將入讀石溪紐約州立大學化學專業。詩婷來自低收入家庭，但父母對她的學術選擇無條件支持。

兩歲移民美國的鄭詩婷會說普通話及粵語，她希望能回饋社區，「我期望未來能在一個華人社區擔任眼科醫生，充分利用我的語言技能來幫助他人。」

家中開中餐館 成他們學習契機

而獲得雲吞獎學金、即將進入麻省理工學院(MIT)專攻電子工程和計算機科學專業的陳孔耀(Leon Chen)，在父母的中餐館幫忙時，注意到餐飲界普遍存在食物庫存到貨不確定性的問題。

陳孔耀發現問題的根源就是交通情況，他希望通過在MIT積累相關的知識，改進車子的安全系統，減少意外發生。

另一位獲得雲吞獎學金的林恩宇(Daphne Lin)，今秋將到紐約大學斯特恩商學院主修金融專業；她也是從小到大幫忙家裡經營中餐館、管理帳務，產生對企業經營和管理方面的興趣，成為想到商學院深造的最大契機。

她希望在金融、企業領域中拓展技能，將來計畫成為一名金融分析師，同時研究消費者行為，為商界帶來影響力。

除了上述幾位同學外，此次所有的獲獎同學皆有動人的個人或家族奮鬥故事。我也代表獎學金的主辦方以及世界日報，再次恭喜獲獎同學，也向一路支持這些同學成長的華人家庭致賀。