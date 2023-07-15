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優秀獎學金╱郭美希：投身公益 成為更好的自己

記者高雲兒／紐約報導
郭美希從小熱愛社會公益、學習成績亦很出色。(郭美希提供)
郭美希從小熱愛社會公益、學習成績亦很出色。(郭美希提供)

郭美希(Sabrina Guo)從小熱愛社會公益、學習成績亦很出色，獲本屆大紐約區華人教育基金會的「優秀學生」獎學金。即將入讀大學的她，將於這個秋天入學耶魯，並打算修讀法律、商業和公共政策相關的專業。

郭美希來自一個華裔移民家庭，父親郭敏哲於上世紀80年代中期來美，當時年僅12歲，不會英文的郭敏哲憑藉自己的努力一路奮鬥考入史岱文森高中，並獲哈佛大學錄取，畢業後從事企業管理和自己的教育事業。

父親的經歷很大程度上影響了郭美希，「除了強烈的職業道德、尊重他人等傳統價值觀之外，父母總是鼓勵我對新的冒險保持開放的心態，與各行各業不同背景的人建立聯繫」。

12歲成立組織 幫助邊緣女孩

抱著這樣的心態，她一直積極關注需要幫助的群體；2018年，當時12歲的郭美希成立Girl Pride International公益機構，幫助社會邊緣的女孩，受到白宮、國會認可，目前已幫助了5000多個孩子。

疫情期間她也看到許多民眾需要救助，仇恨犯罪此消彼長，郭美希主動捐出 4 萬元大學基金，購買物資支持醫護人員，並親自上門捐贈抗疫物品，過程中一度感染五次新冠；去年，她聯合社區青少年與非營利組織舉辦反槍枝暴力遊行，還組織反仇亞的遊行等，並獲拜登總統簽署的「總統終生成就獎」，「通過這段經歷，我成為了一個更堅強、更好的自己」。

入圍雷傑納隆 獲總統學者獎

就讀長島賽奧塞高中(Syosset High School)的郭美希在學校成績卓越，今年，她從9萬1000名僅入選150人的「可口可樂獎學金計畫」(Coca-Cola Scholars)，用寫作等方式「放大邊緣群體的觀點和表達願景」。她還入圍「雷傑納隆科學獎」(Regeneron Science Talent Search)半決賽，研究美國年輕女性緊急避孕藥使用差異，尤其希望改善少數族裔婦女獲得計畫生育的機會，目前正就研究成果與民選官員合作，為弱勢婦女提供更公平的保健服務。

今年5月，她從全國370萬名學生中脫穎而出，成為161名獲得「2023年總統學者獎」(2023 US Presidential Scholars)的學生之一。

學業公益兼優 也以音樂倡議

除此之外，她也曾獲得其他多項獎項，包括世界科學學者(World Science Scholar)、戴安娜獎(Diana Award)、卡梅倫影響力獎學金決賽選手(Cameron Impact Scholarship Finalist)等，也是最年輕的2021年詩歌解決氣候危機挑戰賽獲獎者。

除了學業和公益事業，音樂是郭美希表達想法的方式之一，2021年迪士尼發起用聲音表達社會倡議，郭美希的故事「用妳的聲音來紀念亞太裔月」被選中，她也曾在孟非主持的「了不起的孩子」中進行小提琴演奏。

郭美希來自一個華裔移民家庭，父母總是鼓勵她對新的冒險保持開放的心態。(郭美希提供...
郭美希來自一個華裔移民家庭，父母總是鼓勵她對新的冒險保持開放的心態。(郭美希提供)

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