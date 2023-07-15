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優秀獎學金╱鄭琪琪創立補習班 免費輔導升高中

記者鄭怡嫣／紐約報導
鄭琪琪即將進入布朗大學，期望在將來踏入科技或商業領域。(鄭琪琪提供)
鄭琪琪即將進入布朗大學，期望在將來踏入科技或商業領域。(鄭琪琪提供)

鄭琪琪(Kaitlyn Cheng)畢業於紐約市的湯森哈里斯高中(Townsend Harris High School)，即將進入布朗大學(Brown University)，計畫在大學雙修計算機科學、經濟學及統計學，期望在將來踏入科技或商業領域。

高中期間，她創立非營利補習機構卓越學習(Excelsior Learning)，為紐約市初中生提供免費的特殊高中入學考試以及高中會考(Regents)輔導。自2021年以來，他們的服務對象從48名學生增加到了250多名低收入學生，今年也將繼續提供免費的暑期輔導服務和高中博覽會。

鄭琪琪還是JEI學習中心的一名老師，教授十年級學生數學和英語。她還是一家非營利組織全球青年經濟論壇(GYEF NYC)紐約分會的領銜平面設計師，在這裡，他們共同幫助100多名學生詳細了解大學申請、商業和經濟學。

鄭琪琪在學校中也擔任藝術相關活動的領導角色，曾為藝術社團主席、校報「The Classic」的藝術社交媒體聯絡編輯、以及服裝設計社團的財務主管。

她同時也熱愛中華文化，擔任華人文化社團秘書，主導學校的亞洲文化節，並在學校的文化舞蹈活動中，表演扇舞及現代舞蹈。她表示，祖父母和父母經常提醒她要珍視華人的身分，從小讓她去上中文課，更教她打麻將，期望為華人社區繼續貢獻。

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