優秀獎學金╱阮敏兒 立志解決移民的醫療不平等

阮敏兒(左二)對醫學和語言都充滿熱情。(阮敏兒提供)

阮敏兒(Emelie Nguyen)來自長島羅斯林(Roslyn)，今秋將入讀布朗大學，她的父親從越戰中逃離，母親則因政治壓迫而移民香港，身為移民，她的父母與貧窮作戰，克服了語言障礙，她很感激因為他們的努力，使她得以在羅斯林高中接受美式教育。

阮敏兒對醫學和語言都充滿熱情，也是學校的科學奧林匹亞隊生物學隊長以及世界語言榮譽學會會長。她曾經組織生物學線上比賽，為全球青少年提供現金獎勵，同時也擔任全國科學奧林匹亞徵試測驗的志願者。

阮敏兒在高中期間也進行各種生物醫學研究。去年夏天在伊坎醫學院(Icahnn School of Medicine)，她利用 R 編程語言，分析了受到九一一事件灰塵影響的癌症患者基因組。今年她則在費恩斯坦醫學研究所(Feinstein Institutes for Medical Research)，研究酒精引起的神經毒性。

新冠疫情以來，她加入法拉盛中央獅子會(Flushing Central Leo Club)，開展針對華裔社區的人道主義服務項目，並獲得總統志願者服務金獎等社區服務獎項，還曾應邀到聯合國總部發表相關演講。她希望在公共衛生專業的知識框架下，繼續探索生物學、計算機科學和語言學等課程，最終解決紐約社區移民的醫療不平等問題。