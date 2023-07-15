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歷屆得獎學生祝福新得主 陸心頔鋼琴演奏 墨博傑履行誓言

記者張心／紐約報導
2014年的大紐約華人獎學金得主陸心頔表演兩首鋼琴曲。(記者高雲兒╱攝影)
2014年的大紐約華人獎學金得主陸心頔表演兩首鋼琴曲。(記者高雲兒╱攝影)

第18屆大紐約區華人教育基金會獎學金(Greater New York Chinese Dollars for Scholars)頒獎典禮，7月7日晚於皇后區法拉盛喜來登大飯店舉行，除了本屆18名榮獲獎學金的優秀華裔學子亮相之外，往屆獲獎學生們也有不少回歸，他們以鋼琴表演、演講祝語的方式，感恩基金會曾經的支持，也希望新得主者在獎學金的加持下砥礪前行。

潘家宙 頒發「文藝復興獎」

曾獲得2022年西雅圖國際鋼琴競賽(Seattle International Piano Competition)金牌的陸心頔(Cindy Lu)，同時也是2014年的大紐約區華人教育基金會獎學金得主，特邀成為當晚表演嘉賓。她憑藉演奏德國浪漫主義鋼琴大師布拉姆斯(Johannes Brahms)的「F大調第三交響曲」、奧地利作曲家舒伯特(Franz Schubert)的「流浪者幻想曲」兩首世界經典，榮獲現場滿堂喝采，並由校友董事潘家宙(Chia Pan)為其頒發「文藝復興獎」(Renaissance Award)。她也在由潘家宙帶領的基金會活動規畫委員會中擔任志工，並持續協助想要繼續深造的學弟妹。

校友董事潘家宙(左)為陸心頔頒發「文藝復興獎」。(記者張心／攝影)
校友董事潘家宙(左)為陸心頔頒發「文藝復興獎」。(記者張心／攝影)

從史泰登島科技高中(Staten Island Technical HS)畢業的陸心頔，於史丹福大學(Stanford University)完成大學和碩士學位後，在西北大學(Northwestern University)和華盛頓大學(Washington University)商學院擔任研究員，目前任職於費城聯準會(Federal Reserve)、從事人工智慧和機器語言研究工作。

墨博傑 已回歸亞裔社區服務

同時在2019年榮獲大紐約區華人教育基金會獎學金的墨博傑(Benjamine Mo)和鄧惠娉(Hui Ping Deng)，不僅同為基金會同屆學者，也是哥倫比亞大學(Columbia University)校友。墨博傑的中、英文流暢，在四年前榮獲基金會獎學金後，便順利錄取哥倫比亞大學。近期剛剛畢業的他，選擇加入亞洲人平等會(AAFE)從事亞裔社區發展工作，並積累經驗申請法學院碩士，期許自己成為一名捍衛少數族裔權益的優秀律師。

「我真的很高興回到大紐約區華人教育基金會，四年前我和鄧惠娉一起登台領獎，今天又一起回歸為新得獎者祝福，這感覺很像一個奇妙的輪迴。」墨博傑表示，時間過得太快，在獎學金的幫助下，他擁有了一個美好難忘的大學歲月，如今他也履行了申請時的誓言。

鄧惠娉 期待更多華人學生加入

剛畢業於哥倫比亞大學巴納德學院(Barnard College)、即將入讀哥倫比亞大學地球研究所(The Earth Institute, Columbia University)的鄧惠娉，期盼專注可持續發展、綠色環保建設、創新能源開發。此外，她也對自己在大紐約區華人教育基金會的旅程感慨頗多，「四年前的我們站在台上，今天為學弟、學妹們頒獎祝福，看著優秀的華人兄弟姊妹們都能有更好的發展機會，真的非常開心。」

在2019年榮獲大紐約區華人教育基金會獎學金的墨博傑(右)和鄧惠娉(左)。(記者...
在2019年榮獲大紐約區華人教育基金會獎學金的墨博傑(右)和鄧惠娉(左)。(記者張心／攝影)

鄧惠娉表示，能夠再次回來參與大紐約區華人教育基金會的頒獎典禮非常開心，作為一個大家庭，四年來同期的獲獎者們都有彼此聯絡、互相幫助，「這是一個非常有愛的學習網絡，期待更多的華人學生們加入，也希望明年再來參與基金會的活動。」

大紐約區華人教育基金會會長李德怡(前排中）與基金會理事、前後屆獲獎學生合影。(記...
大紐約區華人教育基金會會長李德怡(前排中）與基金會理事、前後屆獲獎學生合影。(記者張心／攝影)

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