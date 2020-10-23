大部分牙科學校都會提供有價格優惠的牙科服務。（美聯社）

俗話說：「牙疼不是病，疼起來要人命！」很多人平時並沒有定期訪問牙醫，進行專業牙齒護理的習慣，但是當口腔出現問題時，往往會因為沒有購買牙科保險而手足無措，因傳聞中的「天價」牙科治療費用而不敢去看牙醫，只能服用些止痛藥草草了事。

在美國，醫療保險通常不含有牙科保險。在沒有牙科保險的情況下，一些在看似微小的牙科疾病的治療，在美國牙醫診所出單時的費用都往往直逼一張跨國的往返機票。因為這樣的原因，很多人在遇到牙齦紅腫熱痛、智齒發炎、牙周病甚至是簡單的洗牙時都難免諱疾忌醫，往往會忍著病痛，實在難忍的情況下甚至寧願到國外進行治療。

但是，口腔健康重在平時的防護。一些輕微的牙科疾病，如輕度齲齒、牙周炎等問題，平時都不會引起人們的關注，但等到情況惡化了才不得不求醫的時候，治療的費用往往讓人難以承擔。但是，如果持有牙科保險，情況可能就不一樣。下面就談談美國牙科保險全攻略吧！

攻略目錄

美國牙科保險簡介

牙科保險怎麼選

牙科保險覆蓋哪些項目

牙科保險不覆蓋哪些項目

牙科保險的花費

牙科折扣計劃（saving plan）簡介

牙科保險和牙科折扣計劃哪個更好

沒有保險/折扣計劃去看牙科如何省錢

一、美國牙科保險簡介

從口腔健康防護的角度來看，建議大家為自己準備好牙科保險，以備不時之需。牙科保險不少項目是有等待期（waiting period）的，等待期往往長達數月到一年不等，也就是說並不能夠即買即用，因此平時受口腔問題困擾的人們需要盡早了解並選購好牙科保險，以免出現「買了卻不能派上用場」的尷尬情況。

受雇人士可以詢問雇主是否提供團體牙科保險或者牙科福利。也可以查詢現有的醫療保險內是否含有牙科治療福利。如果需要自行購買個人牙科保險的話，可以在美國最大的網上健康保險平台 eHealthInsurance.com 上查詢，也可以直接訪問 Delta Dental、Renaissance 等知名牙科保險公司網站選購。牙科保險與醫療保險不同，並沒有開放註冊期（open period），因此有需要的人們可以在全年任何時候購買牙科保險。

持有Medicaid（醫療白卡）的兒童或者CHIP（兒童醫療保險計劃）的人士，可以獲得相應的牙科福利。但是各州對持有Medicaid的成年人是否能夠獲得牙科福利的規定不同，有這方面疑問的朋友可在 https://www.medicaid.gov/state-overviews/index.html 上查詢詳情。

二、牙科保險怎麼選？

與醫療保險一樣，牙科保險也分HMO與PPO兩個大類別。總而言之，HMO與PPO保險最大的區別就在於對於醫師選擇的自由度。

如果持有HMO保險：只能去保險公司指定的網絡內醫生、診所就診，月付牙科保額約15-20元不等。如果持有PPO保險：價格相比HMO保險稍高一些，但是在醫生與診所的選擇自由度上大幅提高，通常可自行選擇。月付牙科保額約為 30-45元。

這樣看來，選擇一分即適合自己口腔狀況，又滿足自己的經濟條件的保險就顯得尤為重要。在這裡虎虎想給大家一個小貼士：在選擇保險計畫、公司時千萬要記得仔細閱讀保險條約，認真對比每一家不同的Copayment（掛號費）、Deductible（自付額，即保險報銷前需要自行支付的費用）與Maximum Benefit （最高保額），貨比三家後選擇最適合自己的保險方案！

另外，在選擇牙科保險的時候，最重要的是要注意下面三點：

1）醫療網絡。醫療網絡會影響受保人就醫的便利性和申請理賠的效率性等。牙科保險網絡內的加盟醫生和診所與保險公司通常有合作協議，能夠提供給投保人更優惠的價格。建議投保人在預約牙科診所時，查詢該診所是否在自己購買的牙科保險醫療網絡內。

2）保險計畫覆蓋範圍。不同的牙科保險有不同的保險覆蓋範圍，建議投保人根據自己的牙科需求，如日常護理、深度治療、牙齒矯正等，選擇合適的牙科保險計畫。

3）保險等待期。許多牙科保險對某些項目有等待期的限制，即在投保到達一定的時長（通常為6個月或是12個月）之後，保險才開始保障。

4）客戶服務質量。好評度高的牙科保險公司會提供多語言的24/7客戶服務，建議投保人選擇提供高質量客戶服務的保險公司。

三、牙科保險通常覆蓋哪些項目？

根據不同保險公司的規定而不同，牙科保險的報銷通常可分為三大類：

1. 預防性治療（preventive care）：如牙科X光片、周期性洗牙（routine dental cleaning ）、牙齒檢查等常規護理項目，通常一年會提供1至2次100% 報銷。

2. 基礎治療（extensive care）：如補牙（Restorative Fillings）、牙周病治療（Periodontics）、拔牙（Extraction）等項目，保險的通常報銷範圍為 20-50% 不等，即患者需要自行支付50-80% 的自付額。

3. 主要治療（major care）：如根管治療（Root Canal）、假牙冠（Crown）、牙橋（Bridge）、假牙（Denture）等，保險的通常報銷範圍與基礎治療一樣，約為 20-50%不等，即患者需要自行支付50-80% 的自付額。

值得注意的是，有些牙科保險自帶獎勵方式（Benefits）。舉個例子，如果你每年都固定購買該公司的同類牙科保險，保險計畫內某些固定項目的報銷額度與百分比可逐年增加。以Spirit Dental Insurance的Network 1200計畫（表一）為例：基礎項目第一年的賠付比例是50%，而到了第二年和第三年賠付比例將上升至80%。

四、牙科保險通常不覆蓋哪些項目？

牙醫保險通常不涵蓋非醫療必須的項目，如美容牙科（Cosmetic Dentistry）項目：牙齒美白（Teeth Whitening）、隱適美（Invisalign）、牙齒貼面（Porcelain Veneers）、牙齒粘接（Bonding）。但如果屬於修復性質的話可能會給予報銷，具體情況需要咨詢接診的牙科醫生以及保險公司。

五、牙科保險的花費？

以紐約州為例，在知名牙科保險Delta Dental上查詢的報價：表一和表二。值得一提的是，前兩個計畫跟第三個計畫比較起來，為何有更高的deductible和更少的annual benefit max，但是保費卻更貴。原因是前兩個計畫採用的是PPO計畫，而第三個計畫只有比較少的適用醫療機構。但如果第三個計畫涵蓋的醫療診所已經夠用的話，其實選擇便宜的保險則會更划算哦。

六、牙科折扣計畫（saving plan）簡介

牙科保險在使用中最不方便的地方，就在於部分項目有較長的等待期。那麼對於想要急著看牙醫的人們來說，就只能強忍著熬過等待期之後才能使用保險，麻煩不小。其實有這方面需求的人們還可以考慮使用起來更加方便的牙科折扣計畫（saving plan）。

牙科折扣計畫購買和使用都十分靈活，無需熬過等待期，即買即用（有部分折扣計畫也可能會有3至10個工作日的等待期）。當用戶購買折扣計畫後，可直接憑借折扣卡前往網絡內的診所求醫，拿到優惠的價格，並且無需走理賠報銷的繁瑣流程，使用起來更加方便。

七、牙科保險和牙科折扣計畫哪個更好

牙科保險和牙科折扣計畫都能夠減輕大家的牙科診費負擔。那麼這兩種計畫到底哪個更好呢？其實，牙科保險和牙科折扣計畫都有其自身的特點，建議大家根據自己的實際情況選擇最適合自己的計畫。下面虎虎保險整理了這二者的區別對比表，供大家比對參考：

溫馨提示：選擇牙醫折扣計畫之前一定要查好醫療網絡範圍。可以在購買之前，先致電想要前往的牙科診所詢問清楚它是否接受該計畫，以及具體的保障範圍、賠付比例是否和保單上的一致。另外，牙醫保險或者牙醫折扣計畫的價格會因所在州、保險公司的區別而有差異，大家在購買之前確定好需要在哪個州的範圍內求診。

八、沒有保險、折扣計畫去看牙科如何省錢？

1、詢問牙醫診所是否提供優惠

如果大家沒有購買牙科保險或者牙科折扣計畫，但是臨時需要看牙醫的話，可以致電附近的幾家牙科診所詢價。咨詢時可告訴對方自己沒有牙科保險的情況，詢問對方是否提供折扣優惠、現金支付優惠或者分期付款等項目。咨詢後可以簡單計算下，直接付款更優惠還是購買牙科折扣計畫更划算。

2、查詢收費較低的牙科診所

DentistryFromTheHeart.org ：可查詢提供公益牙科服務的牙科診所信息。

ToothWisdom.org：可查詢收費較低的牙科診所信息。

DentistryFromTheHeart.org ：可查詢提供公益牙科服務的牙科診所信息。

HRSA.gov：可查詢本地由政府資助的社區醫療中心信息。

3、查詢牙醫學校的服務

除了專業的牙醫診所，大家也可以考慮附近的Dental School（牙科學校）或者Dental Hygiene School（口腔學校），大部分牙科學校都會提供有價格優惠的牙科服務，比如拔牙、洗牙、根管治療等，通常價格都會比專業牙醫低很多，但是需要給學生、實習生們當作練習。不過大家可以放心，治療期間都會有專業的醫師在旁指導監督。

如果大家沒有牙科保險也沒有牙科折扣計畫，並且住所附近也沒有牙科學校、口腔學校，但又需要牙科治療的話，可以先致電附近的牙醫診所咨詢問價，並且說明自己沒有牙科保險的情況，有些牙醫也有提供自己專屬的折扣計畫或其他折扣優惠。多家牙科診所比價，也可以在一定程度上省下一些費用。（虎虎保險為互聯網醫療保險公司）