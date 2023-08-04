橋梁隧道通行費6日起調漲 郵寄帳單最高漲幅10%

MTA將從6日開始調漲市內各收費橋梁、隧道的費率。圖為維拉扎諾大橋。(記者和釗宇／攝影）

紐約市多個收費橋梁及隧道，將從6日(周日)起開始漲價，根據大都會運輸署(MTA )公布的新計費方式，單次漲幅將依照付費方式的不同而有所差異，使用E-ZPass 的漲價幅度會小於郵寄帳單的用戶，郵寄帳單的單程費用漲幅可達10%。

根據漲價計畫，目前單次通行費最高的布朗士-白石大橋(Bronx-Whitestone Bridge)、窄頸大橋(Throgs Neck Bridge)、維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)、RFK大橋(Robert F. Kennedy Bridge)以及卡瑞隧道(Hugh L. Carey Tunnel)和皇后中城隧道(Queens Midtown Tunnels)，郵寄帳單費率將從每次10.17元增長到11.19元，漲幅10%；E-ZPass費率從6.55元漲到6.94元；因E-ZPass安裝不當無法讀取的用戶則會被收取「中間費率」(Mid-tier rate)，從8.36元漲到9.11元。

此外，亨利哈德遜大橋(Henry Hudson Bridge)的E-ZPass收費將漲到3.18元，漲幅為6%，跨牙買加灣大橋(Cross Bay Bridge)以及海洋大道大橋(Marine Parkway Bridge)的E-ZPass費率漲到2.60元，漲幅同樣為6%。

MTA從2009年開始，每兩年對公共交通票價和橋梁、隧道通行費進行一次費用重新評估。由於2021年正逢新冠疫情 大流行，原定的漲價計畫被擱置，今年的漲價為疫情之後的首次恢復。

值得注意的是，MTA公布的E-ZPass收費標準，將只適用於在紐約州註冊該系統的用戶，在新澤西州或其他外州註冊的用戶，將需要付更高的費用。

駕車者權益倡導組織美國汽車協會(AAA)稱MTA的這項收費計畫「不公平且令人震驚」，是對外州車輛的劫掠行為。AAA東北地區公共與政府事務副總裁柯萊特(John Corlett)表示，這種不公平的做法是在「利用那些毫無戒心的州際駕駛」，也與聯邦政府促進各地電子收費系統互相打通的努力背道而馳。