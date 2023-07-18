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社區心理健康中心延宕 市議會施壓

記者張心／紐約報導
市議會日前通過四項新法案，旨在給市府規定新時限，要求在規定時間建立四個危機緩解中心、五個心理健康交流會所。（市議會提供）
市議會日前通過四項新法案，旨在給市府規定新時限，要求在規定時間建立四個危機緩解中心、五個心理健康交流會所。（市議會提供）

由於紐約市府在建立社區心理健康中心上步伐緩慢，市議會日前通過四項新法案，為市府規定時限，建立四個危機緩解中心(Crisis Respite Centers)、五個心理健康交流會所等；目前該法案正等待市長亞當斯(Eric Adams)簽署後生效。

當天通過的第一項法案，要求市府在五大區至少新建四個危機緩解中心(Crisis Respite Centers)，且其中兩個必須在兩年內開放。

市議會心理健康委員會主席李琳達(Linda Lee)表示，危機緩解中心旨在為需要的人士提供短期的小型住所，處於精神健康危機的人們，可以在此與理解他們狀況和經歷的救助者，一同討論自己所面臨的心理問題，從而獲得所需要的幫助。紐約市曾在數十年前開展對此類中心的試點，發現可以減少昂貴的醫院護理需求，幫助患者快速走出心理危機。

然而，目前全市僅有四家危機緩解中心，且運營的非營利機構「維繫艱難」。「人們只能進出精神病急診室，可以提供幫助的社區中心卻數量寥寥。」市議員博徹(Erik Bottcher)說。

四項法案中，還要求市府在2025年末之前，再開設至少五家心理健康交流會所，使患有嚴重精神疾病者，可以在此社交、學習、找尋工作機會。據悉，市府曾建立曼哈頓噴泉之家(Fountain House)，發現類似會所在治療心理疾病上功效卓著，且節省大量的醫療費用。

市議會表示，市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)曾在3月發布一項心理健康項目，承諾政府會大幅增加高需求地區的心理健康交流會所容量，但未給出明確的時間線和增建數量。市議會新法案要求市府每六個月提交一次進度報告，同時說明為建立五個社區中心所做的努力。

第三項法案則規定，市府須創建一個包含聯繫方式和支付信息的互動地圖，使民眾更容易找到所有可用的心理健康服務。法案還要求市警、衛生部門、市消防局每年提供報告，說明人們在違背自己意願的情況下，被送往醫院接受精神治療的頻率。

心理健康 紐約市 亞當斯

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