州國會議員選區 遭裁決須再重畫

州高等法院上訴庭13日作出裁決，要求紐約州獨立選區重畫委員會再次重畫國會議員選區。(記者和釗宇 / 攝影)

州高等法院上訴庭13日作出裁決，要求紐約州 獨立選區重畫委員會再次重畫國會議員選區，此舉對控制州議會的民主黨 頗為有利，或可使民主黨增加六個國會議員席位，從而重奪國會多數；不過，共和黨 已表態將上訴，最終裁決估計將由州上訴法院做出。

紐約州國會議員選區重畫一波三折，2021年底獨立選區重畫委員會未能就國會選區重畫地圖達成一致，將地圖重畫任務交給民主黨控制的州眾議會，但州眾議會出台的地圖被指嚴重偏向民主黨，遭共和黨提訴；隨後，州上訴法庭判定選區重畫地圖違憲，並指定專人重畫新地圖，用於去年的國會換屆選舉，共和黨也藉此機會將紐約州四個國會議員席位翻紅。

不過，民主黨去年對此提出上訴，認為目前地圖為暫時性，請求法庭讓獨立選區重畫委員會重畫地圖；上訴庭委員會最終以三比二的投票支持民主黨的訴求，負責起草多數意見的主審法官加利(Elizabeth Garry)表示，法庭回歸州憲法設計的本源，做出此項裁決。根據規定，委員會確定地圖後，將交由民主黨控制的州議會審議批准。

不過，即便要求獨立選區重畫委員會重畫地圖，由同等數量兩黨委員構成的委員會，估計仍會陷入僵局，最後製圖權又會落入由民主黨控制的州議會手中。

無論如何，這一裁決或將產生深遠影響；若13日的裁決不被推翻，民主黨料將掌握新地圖的重畫程序，導致多個共和黨現任國會議員連任困難，包括桑托斯(George Santos)等四人，或將幫助民主黨重奪國會多數。

共和黨人已表態必將上訴，預計最終裁決將由紐約州最高司法機關上訴法院做出；州共和黨主席考克斯(Edward Cox)表示，「上訴法庭必須推翻這一裁決，若不如此，民主黨會使用不公正畫分轄區(gerrymander，又稱傑利蠑螈)手段重畫地圖，來打擊政敵、保護盟友。」

國會少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)則肯定13日的裁決，認為目前「不民主」的地圖是由極右翼法官指定的一個非民選、也不在地的主事人畫定的。

上訴法院雖然去年曾判定州議會選區重畫地圖違憲，但與上次不同的是，共和黨需要說服法官為何現行地圖不需更改；而且相比去年，上訴法院更加左傾，今年剛上任的首席法官威爾森(Rowan Wilson)對去年的裁決就投下反對票。