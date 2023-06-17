緩解庇護客及住房危機 亞當斯簽行政令

亞當斯16日簽署行政令，助遊民更快可轉到永久性住房。圖為華埠的遊民營地。(本報檔案照)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)16日簽署行政令，擴大遊民 租金補助法案，降低「城市遊民和驅逐補助」計畫(CityFHEPS)申請門檻，取消申請者必須在遊民所居住90天，才可申請福利的限制，期幫助遊民能更快能轉到永久性住房，同時也釋放更多遊民所床位，緩解庇護客和住房危機。

根據16日通過的新規，即日起，紐約市遊民無需在遊民所住滿90天，才能申請CityFHEPS，而是可以直接向市府申請相關住房補貼，盡快搬往永久性住房。

亞當斯表示，這是為了幫助更多無家可歸的人離開遊民所，給予他們穩定的居住環境；他也呼籲州議會通過相關提案，取消曼哈頓中城的住房上限，允許更多平價屋建立。

這意味著亞當斯對市議會提出的系列遊民安置法案的部分妥協。上月25日，市議會通過四項法案，除取消90天的福利申請時限，也禁止市社會服務局(Department of Social Services)以申請者的雇用狀態或收入來源，認定申請資格；禁止市社會服務局在租金補助中，按最大額度扣除水電支出等。當時，亞當斯表示，這些法案會為納稅人帶來數十億元的財政負擔，並限制市府將有限資源投給最有需要的人。

不過市議長歐德思(Adrienne Adams)當時也表示，若法案遭到市長否決，市議會仍可再次投票，以三分之二多數推翻市長的否決。

在16日簽署的行政令中，亞當斯僅對取消90天福利申請時限一項批准，並表示「這一規則的改變將幫助更多人快速轉移到永久住房，釋放遊民所的收容壓力。」但亞當斯也指出，在日益加劇的遊民和庇護客危機中，市府要找到「更便宜的方案」來安置遊民。

根據市遊民服務局(Department of Homeless Services)統計，截至目前，紐約市共計有8萬613人住在遊民所，包括5萬3643名成人、2萬6970名兒童，為去年同期的兩倍。僅在上周，又有約2200名庇護客湧進紐約，被安置在全市169個遊民所中。