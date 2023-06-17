我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州包車送非法移民到洛杉磯 洛市議員提動議促徹查

聯航擬推電動飛機 灣區空中通勤最快2026年實現

緩解庇護客及住房危機 亞當斯簽行政令

記者張心／紐約報導
亞當斯16日簽署行政令，助遊民更快可轉到永久性住房。圖為華埠的遊民營地。(本報檔案照)
亞當斯16日簽署行政令，助遊民更快可轉到永久性住房。圖為華埠的遊民營地。(本報檔案照)

紐約市亞當斯(Eric Adams)16日簽署行政令，擴大遊民租金補助法案，降低「城市遊民和驅逐補助」計畫(CityFHEPS)申請門檻，取消申請者必須在遊民所居住90天，才可申請福利的限制，期幫助遊民能更快能轉到永久性住房，同時也釋放更多遊民所床位，緩解庇護客和住房危機。

根據16日通過的新規，即日起，紐約市遊民無需在遊民所住滿90天，才能申請CityFHEPS，而是可以直接向市府申請相關住房補貼，盡快搬往永久性住房。

亞當斯表示，這是為了幫助更多無家可歸的人離開遊民所，給予他們穩定的居住環境；他也呼籲州議會通過相關提案，取消曼哈頓中城的住房上限，允許更多平價屋建立。

這意味著亞當斯對市議會提出的系列遊民安置法案的部分妥協。上月25日，市議會通過四項法案，除取消90天的福利申請時限，也禁止市社會服務局(Department of Social Services)以申請者的雇用狀態或收入來源，認定申請資格；禁止市社會服務局在租金補助中，按最大額度扣除水電支出等。當時，亞當斯表示，這些法案會為納稅人帶來數十億元的財政負擔，並限制市府將有限資源投給最有需要的人。

不過市議長歐德思(Adrienne Adams)當時也表示，若法案遭到市長否決，市議會仍可再次投票，以三分之二多數推翻市長的否決。

在16日簽署的行政令中，亞當斯僅對取消90天福利申請時限一項批准，並表示「這一規則的改變將幫助更多人快速轉移到永久住房，釋放遊民所的收容壓力。」但亞當斯也指出，在日益加劇的遊民和庇護客危機中，市府要找到「更便宜的方案」來安置遊民。

根據市遊民服務局(Department of Homeless Services)統計，截至目前，紐約市共計有8萬613人住在遊民所，包括5萬3643名成人、2萬6970名兒童，為去年同期的兩倍。僅在上周，又有約2200名庇護客湧進紐約，被安置在全市169個遊民所中。

遊民 亞當斯 紐約市

上一則

于金山、李艷娟 勝選華埠民主黨區領袖

下一則

涉醫保欺詐 華人藥房業者被捕控罪

延伸閱讀

紐約市雷暴致航班延誤 加拿大山火霧霾明捲土重來

紐約市雷暴致航班延誤 加拿大山火霧霾明捲土重來
每10人就1人遭虐…防長者受暴 紐約市警局增派聯絡員

每10人就1人遭虐…防長者受暴 紐約市警局增派聯絡員
法拉盛商改區年會 選出新理事

法拉盛商改區年會 選出新理事
留公校教職員 市府允加薪增福利

留公校教職員 市府允加薪增福利
紐約市警首位女總局長 寄email閃辭 因職權遭削弱？

紐約市警首位女總局長 寄email閃辭 因職權遭削弱？

熱門新聞

班森賀華裔高中男生在地鐵站遭三名少年攻擊和搶劫。(本報檔案照)

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

2023-06-09 13:15
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫

2023-06-14 17:46
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

瞄準亞裔？華人超市遇團夥搶劫 喝阻竟遭吐口水

2023-06-15 06:41
前陸戰隊員潘尼(倒地右者)涉嫌5月1日在紐約市地鐵上聲稱自衛，失手鎖喉一名街友非裔男子尼利(中白衣者)，造成死亡。紐約市大陪審團14日宣布決定以二級過失殺人罪名，起訴潘尼。(路透)

紐約地鐵遊民遭鎖喉致死案 前陸戰隊員二級過失殺人起訴

2023-06-15 07:38
紐約市雷暴致紐新三大機場航班延誤，預計加拿大山火霧霾明日再來。（市長辦公室提供）

紐約市雷暴致航班延誤 加拿大山火霧霾明捲土重來

2023-06-16 16:25
警方正通緝該名涉嫌猥褻華裔女子的色狼。(市警提供)

紐約地鐵站猥褻華女還搧她耳光 男遭通緝

2023-06-16 12:38

超人氣

更多 >
西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡
定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟
壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議
劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社