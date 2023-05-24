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農曆春節設公共假日 鄭永佳提案被否決

記者和釗宇╱紐約報導
鄭永佳要求將春節列為紐約州公共假日的提案，無法在州眾議會政府運作委員會過關。(取自鄭永佳推特)
鄭永佳要求將春節列為紐約州公共假日的提案，無法在州眾議會政府運作委員會過關。(取自鄭永佳推特)

布碌崙華裔共和黨州眾議員鄭永佳此前提案，要求將農曆春節設為紐約州公共假日；不過，這一提案未在州眾議會政府運作委員會(Governmental Operations Committee)過關，因此未能進入全會投票，鄭永佳將此歸咎於委員會民主黨議員，因為他們認為目前已有太多公共假日；他說，明年將繼續推動該提案。

鄭永佳表示，春節是亞裔文化圈已經慶祝了千百年的節日，目前全球有25%的人口慶祝農曆新年；目前，紐約州有超過10%的人口為亞裔，紐約市亞裔人口更占15%，亞裔也是紐約市以及全美人口增長最快的族群；他說，承認農曆新年為公共假日，是肯定亞裔社區對紐約州的貢獻。

他說，「亞裔社區長期以來忍受著偏見和排斥；儘管如此，我們仍然堅持追尋美國夢，努力與美國接納移民、有活力且多元的文化融合。」

鄭永佳將此項提案未能在委員會通過歸咎於民主黨州議員將政治置於亞裔利益之上，「一個公開稱自己為『進步』、『平等』的黨，卻否決了一個少數族裔的文化節日，這是對亞裔的極端鄙視，這讓我和成千上萬慶祝春節的紐約人感到深深的恐懼。

他透過新聞稿表示，光是拒絕他的提案，就足以顯示出他們對亞裔和他們自己的文化傳統缺乏尊重；不幸的是，這種表演式的『進步』充斥著州議會，將繼續傷害我們所代表的選民。」

此前，民主黨州眾議員寇頓和李榮恩也提出類似提案，鄭永佳說，據他所知民主黨這一提案也無法繼續推動，因為民主黨方面認為目前已經有太多公共假期，不應該再增加；而且，他的提案完全由共和黨議員提出，「這種情況下不可能在民主黨控制的委員會通過，只有我將民主黨議員引入共同提案，才有通過的可能，明年我會繼續提案。」

該提案為鄭永佳上任後的首條提案，要求將農曆春節列為紐約州法定的公共假日；基於每年大年初一落在不同日期，該提案也要求州府提供滾動制(rolling basis)日期，確保在每年日曆中，都有一天被列為農曆新年的公共假日。

亞裔 民主黨 紐約州

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