霍楚新財年預算投資 支持工薪家庭生活成本

霍楚強調預算投資，支持紐約工薪層的生活可負擔性。(州長辦公室提供)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)19日強調了2024財年預算投資 ，以支持工薪家庭在紐約的可負擔性，預算包括通過在2024年將州北部最低工資提高到每小時15元，並把漲薪與未來通貨膨脹掛鉤；擴大緊急租房援助計畫(Emergency Rental Assistance Program)與州兒童補貼計畫等。

福特基金會(Ford Foundation)最近的一份報告發現，僅今年一年，紐約州工薪家庭的生活成本就大幅上升，50%處於工作年齡的紐約人都在努力滿足自己的基本需求；移民以及養育孩子的家庭受了到生活成本增加的負面影響。

州府為解決這一難題，將加強相關計畫的投資預算，到2026年，將州北部的最低工資提高到每小時16元，其餘的區域最低工資提高到每小時17元；向緊急租房援助計畫注資3億9100萬，以支持更多租戶和家庭。

向房主穩定基金(Homeowner Stabilization Fund)投資5000萬元，為全州10個社區的房屋維修提供資金，這些社區已被確定擁有較多的低收入、少數族裔房主。

紐約州兒童抵稅(Empire State Child Tax Credit)擴大到四歲以下兒童，這將為52萬低收入和中等收入納稅人提供總計1億7900萬元的支持，新增近收益兒童63萬。

「工薪家庭是紐約州的基因，我在預算中優先考慮歷史性投資，以支持全州工人解決生活成本上升的問題。」霍楚表示，這些投資將確保工人收到保障薪資、兒童保育和家庭生活發展所需的資源。