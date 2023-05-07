保釋改革法案 寇頓對談5華裔青少年

華裔青少年與州眾議員寇頓就保釋改革法案展開討論。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)華人教育團體「紐約家長」(Parents Group New York)5日舉辦的「蘋果核計畫」項目中，五名華裔青少年與州眾議員 寇頓(William Colton)就保釋改革法案(Bail Reform)展開討論。

寇頓首先講解州府最近預算版本中收緊保釋而作出的改變，刪除了2019年保釋改革中的措辭，取消要求法官採取「最低限制」措施確保嫌犯回歸法院的條款；而且如若有人在獲釋後的等待庭訊期間又被捕，審理嫌犯的第二名法官可依據新的考量，作出與第一名法官不同的裁決，換句話說，可以推翻原法官的命令對嫌犯設保。

寇頓解釋，州府希望保釋制度變得公平，而非懲罰沒錢交保的窮人，是帶著好意的出發點，可惜整段關於「最低限制」的措辭是錯誤的，因此當時投下反對票。

「最大的問題向來都是慣犯」，寇頓透露約十年前造訪警局，一名局長展示牆上掛著的40多張嫌犯的照片，並指出他們承擔了轄區內三分之二的犯罪，假使這是事實，代表這40人在被捕和被釋放之間不停迂迴；視犯罪力度，地方檢察官往往會和被告協議，只要認罪便可從拘留所中釋放，直到下一次宣判量刑，「這是鼓勵人們認罪來逃脫，不是一個好的結果」。

被告此期間可能還是會犯罪，與此同時還是有人受傷，法律不該有漏洞讓人鑽，而是無時無刻都要保護從未犯法、從未被捕的無辜者。

學生發問，保釋改革是否為導致後來犯罪率激增的主因，對此寇頓表示無從得知，2020年新冠疫情 爆發，經濟受挫、失業率大增，很多人又因此出現精神問題，很難追究保釋改革在提升犯罪率上是否扮演主要角色。