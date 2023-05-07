我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻止無家可歸者紮營 沙加緬度私企花800元「買地趕人」

星宇怪風亂航班 旅客曝4次降落恐怖經歷：左右爆晃、尖叫四起

保釋改革法案 寇頓對談5華裔青少年

記者顏潔恩／紐約報導
華裔青少年與州眾議員寇頓就保釋改革法案展開討論。(記者顏潔恩／攝影)
華裔青少年與州眾議員寇頓就保釋改革法案展開討論。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人教育團體「紐約家長」(Parents Group New York)5日舉辦的「蘋果核計畫」項目中，五名華裔青少年與州眾議員寇頓(William Colton)就保釋改革法案(Bail Reform)展開討論。

寇頓首先講解州府最近預算版本中收緊保釋而作出的改變，刪除了2019年保釋改革中的措辭，取消要求法官採取「最低限制」措施確保嫌犯回歸法院的條款；而且如若有人在獲釋後的等待庭訊期間又被捕，審理嫌犯的第二名法官可依據新的考量，作出與第一名法官不同的裁決，換句話說，可以推翻原法官的命令對嫌犯設保。

寇頓解釋，州府希望保釋制度變得公平，而非懲罰沒錢交保的窮人，是帶著好意的出發點，可惜整段關於「最低限制」的措辭是錯誤的，因此當時投下反對票。

「最大的問題向來都是慣犯」，寇頓透露約十年前造訪警局，一名局長展示牆上掛著的40多張嫌犯的照片，並指出他們承擔了轄區內三分之二的犯罪，假使這是事實，代表這40人在被捕和被釋放之間不停迂迴；視犯罪力度，地方檢察官往往會和被告協議，只要認罪便可從拘留所中釋放，直到下一次宣判量刑，「這是鼓勵人們認罪來逃脫，不是一個好的結果」。

被告此期間可能還是會犯罪，與此同時還是有人受傷，法律不該有漏洞讓人鑽，而是無時無刻都要保護從未犯法、從未被捕的無辜者。

學生發問，保釋改革是否為導致後來犯罪率激增的主因，對此寇頓表示無從得知，2020年新冠疫情爆發，經濟受挫、失業率大增，很多人又因此出現精神問題，很難追究保釋改革在提升犯罪率上是否扮演主要角色。

布碌崙 眾議員 疫情

上一則

創立五年來首辦籌款晚會 親子互助會承諾繼續服務移民

下一則

丟棄針頭增 批評者：左派助長毒品濫用

延伸閱讀

嚴懲芬太尼經銷商法案 因政見分歧陷膠著

嚴懲芬太尼經銷商法案 因政見分歧陷膠著
華府緊急法案：禁送餐平台因價格區分服務

華府緊急法案：禁送餐平台因價格區分服務
紐約州議會通過新財年預算 霍楚簽署 寄望收緊保釋改善治安

紐約州議會通過新財年預算 霍楚簽署 寄望收緊保釋改善治安
華翁涉殺妻自殺送醫 遠距應訊不得保釋

華翁涉殺妻自殺送醫 遠距應訊不得保釋
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

熱門新聞

華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
有華人在公共草坪採摘艾草，回家製作艾糍。(記者劉梓祁／攝影)

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

2023-04-30 11:15
31歲谷歌高級軟件工程師，雀兒喜總部跳樓身亡。(取自谷歌地圖)

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

2023-05-05 13:15
尼利被鎖住喉嚨的視頻截圖。(取自推特)

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

2023-05-05 09:14
惠康西藥房已於4月20日結束營業。(記者胡聲橋／攝影)

紐約布碌崙2亞裔藥房老闆 涉醫療詐欺近3千萬

2023-05-03 12:52
華埠珠寶店9萬元珠寶被竊，四人團夥像貌。(紐約市警提供)

曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊

2023-04-30 08:02

超人氣

更多 >
英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」
感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字
42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光

42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光
正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」

正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」
西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議

西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議