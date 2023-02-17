進步派議員退出黨團 遭批顧選舉

多個社區團體和市議員參選人在市政廳外集會，抨擊進步派黨團的反警綱領。(記者和釗宇 / 攝影)

市議會進步派黨團此前遭遇大失血，15名成員因為不願簽署反警綱領而選擇退出，導致黨團人數從占市議會多數的35人銳減至20人；多個社區團體和市議員參選人16日在市政廳前集會，繼續抨擊進步派黨團的反警綱領，並指不少在最後一刻退出黨團的市議員是出於選舉考量，而非真心支持警察 ，呼籲在今年的市議會選舉中將進步派拉下馬。

進步派黨團此前有35人的絕對多數，甚至可以推翻市長否決的法案；黨團最近要求成員簽署其新綱領，其中有一條要求簽署者「承諾將盡其所能減少警察局和懲教局的規模和職責範圍」；但最近兩周，有15名成員選擇退出黨團，不計入按慣例自動成為主席的市議長，黨團實際只剩19人。

退出黨團的包括市議會多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)、市議員阿布魯(Shaun Abreu)、舒曼琳(Lynn Schulman)、紀思庭(Justin Brannan)等15人；不少人表示，退出的直接原因是認為「承諾將盡其所能減少警察局和懲教局的規模和職責範圍」的要求太過分。

組織當日活動的「紐約女性安全」(WomenSafeNYC)帕拉梅(Nicole Palame)表示，進步派是民主黨 內的極端主義者，他們的主張給紐約市 民主黨造成混亂和分裂，「我們支持按照需要對警務做出改革，但不支持撤資警局，而是應根據數據採取有用的解決辦法。」

她說，目前全市犯罪問題嚴重，民眾充滿不安全感；進步派黨團聲稱支持重建選民信心、促進參與政府，但很多成員卻一直忽略選民意願，包括第一和第二選區市議員馬泰(Chris Marte)和利華娜(Carlina Rivera)。

帕拉梅說，一些市議員從未參與進步派黨團，還有些市議員在今年沒有挑戰連任對手的情況下退出，但還有一些退出的議員是在面臨競爭的情況下，被迫在最後時刻退出，「他們的動機未必是不支持撤資警局，而是選舉考量，需要仔細檢視。」

參加集會的亞潮萌(Asian Wave Alliance)聯合創始人謝美兒(Amy Tse)表示，紐約市深陷暴力犯罪危機，小商家和亞裔成為犯罪目標，必須從快從重打擊累案犯，「解決問題需要警察，以及高效的司法系統；那些簽署撤資警局的市議員與我們的生計、家庭安全和核心利益衝突，必須清除他們，用選票把他們選下來。」