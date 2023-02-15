移民團體州府集會 籲通過無證客法援法案

紐約移民聯盟等移民維權團體和多個工會以及民選官員14日在州府集會，呼籲州長霍楚和州議會支持「移民法援法案」。(紐約移民聯盟提供)

紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)等移民維權團體和多個工會以及州參議員霍伊曼(Brad Hoylman)、州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)等民選官員14日在州府集會，呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)和州議會支持「移民法援法案」(Access to Representation Act)，為所有面臨遞解的移民提供法律援助。

數據顯示，紐約州 移民法庭現在的遞解積壓案件超過19萬件；此前民調顯示，超過九成民眾認為，包括無證客 在內的所有人，都應獲得法律援助。

目前，面臨遞解無證客若無足夠收入請律師，將不得不在沒有任何援助的情況下，獨自面對資源不足且積案嚴重的移民法庭；數據顯示，如果有律師幫助，被羈押無證客的釋放的機率將提高3.5倍，最終合法留在美國的概率則增加十倍。

「移民法援法案」由霍伊曼和克魯茲在參眾兩會提出，將為任何收入的無證客提供法律援助，如果通過，紐約州將成為全美首個無條件為無證客提供法律援助的州；霍伊曼表示，「在移民法庭是否有律師，有時意味著生死之別，這項法案將幫助確保移民的安全，讓他們得以安心工作、和家人團聚，也對紐約州經濟有利。」

克魯茲則表示，「紐約州每天都有數千無證客在沒有經過正當程序的情況下面臨遞解的風險；雖然移民法本質上是民事法律，但違反移民法的後果有時和刑事犯罪沒有差別，比如失去自由、與家人分離，甚至死亡或者被迫回到迫害他們的母國；目前庇護客危機仍在發酵，法援需求劇增，這項法案將更正以前的錯誤，確保給每個人提供法律援助，而不是只給能負擔得起的人提供。」