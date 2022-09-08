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抗Omicron 州府開放預約補強針

記者顏潔恩／紐約報導
霍楚7日接種加強針，鼓勵更多人接種。(州長辦公室提供)
霍楚7日接種加強針，鼓勵更多人接種。(州長辦公室提供)

新冠變種Omicron亞毒株BA.4、BA.5的肆虐，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)7日宣布，開放12歲以上、距離上次接種疫苗已至少兩個月的民眾，接種雙價(Bivalent)補強針以對抗變種病毒。

根據州府最新統計數據，過去七天紐約市的平均陽性率為4.8%，每10萬人中有18.8人確診；其中以皇后區最不樂觀，七天平均確診率為7.1%，布朗士及史泰登島以6.2%並列第二，曼哈頓4.7%、布碌崙(布魯克林)雖區域最大，但疫情控制相對好，約3.3%。

霍楚辦公室7日宣布，開始新一輪疫苗補強針的接種，需符合條件包括12歲以上、距離上次接種補強針或完成所有的疫苗接種至少有兩個月以上；此外，18歲以下的民眾只能接種輝瑞(Pfizer)疫苗，成年人則可選擇輝瑞或莫德納(Moderna)。

霍楚7日於東哈林區的Boriken Neighborhood健康中心，親身示範接種補強針時表示，「接種疫苗及補強針仍是保護自身及其他紐約客的最佳方法，鼓勵符合情況的民眾立即預約。」

州衛生廳接下來將向所有的疫苗提供者發布最新指南，只要符合美國食品暨藥物管理局(FDA)、聯邦疾病防治中心(CDC)的規定，已向州府預定並收到雙價疫苗者，可開始分發疫苗；據聯邦發布的指南，早期使用的單價(Monovalent)mRNA疫苗，不再被授權給12歲以上的民眾作為補強針使用，民眾應到合適的地點接種雙價疫苗。

之後CDC也會公布孩童疫苗接種的相關指南，在那之前，單價輝瑞疫苗是唯一授權五至11歲孩童接種的疫苗。

民眾可瀏覽vaccines.gov，或發短信至438829輸入郵遞區號(Zip code)、或撥1(800)-232 0233查詢最近的疫苗接種點；大部分情況下，附近的藥房都已授權分發最新疫苗，也可直接上門詢問。

疫苗 霍楚 輝瑞

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