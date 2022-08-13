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亞當斯承諾安置德州遊民 籲聯邦介入

記者張心／紐約報導
亞當斯承諾會為所有到紐約尋求庇護的人員提供遊民所，但也呼籲聯邦介入解決問題。(市長辦公室提供)
亞當斯承諾會為所有到紐約尋求庇護的人員提供遊民所，但也呼籲聯邦介入解決問題。(市長辦公室提供)

隨著約5000名遊民德州抵達紐約市，市長亞當斯(Eric Adams)12日承諾，會為所有到紐約尋求庇護的人員提供收容場所，但也再次呼籲聯邦介入解決問題，以防紐約市遊民系統負擔過重。

「這不僅是出於人道主義，也是法律規定，我們必須確保任何達到紐約的人，在他們需要的情況下，為他們提供避護所」；亞當斯表示，在5000名德州遊民近幾個月來，陸續進入紐約市遊民所後，12日上午又有一車遊民抵達曼哈頓紐新航港局巴士總站(Port Authority Bus Terminal)。

「聯邦應該和州級、市級層面上協調這種情況，但目前沒有任何進展」，亞當斯說，這樣下去全市遊民系統負擔將過重，對那些被趕出德州的人也不公平，他已就此問題和德州州長艾伯特(Greg Abbott)進行了幾番「隔空喊話」，對方在4月開始了所謂「孤星行動」(Operation Lone Star)，聲稱這對緩解邊境城市壓力很有效。

亞當斯說：「他這是在『反美』，我會用盡一切力量趕走他，因為他根本不是個能管理德州這種重量級大州的人。」

由於遊民問題，本周市社會服務局最高發言人因為涉嫌向市長和公眾隱瞞德州遊民的庇護要求，導致四個家庭滯留在布朗士區遊民所的地板上不得安置而被解雇，面對外界議論市社會服務局局長詹金斯(Gary Jenkins)也應對此負責，市府為其辯護，表示雖然詹金斯在這個行業工作了幾十年，但對部分規定的具體細節並不了解。

對於詹金斯是否「不了解」部分規定，12日亞當斯則認同他的工作態度，說：「5000人已經被他處理得當，這很值得讚揚。」

遊民 德州 亞當斯

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