曼哈頓堵車費計畫 亞當斯籲擴大豁免

紐約市曼哈頓60街以南的堵車費計畫在緩慢推進中。(記者和釗宇／攝影)

紐約市 曼哈頓60街以南堵車費 (Congestion Pricing)仍在緩慢推進中，市長亞當斯(Eric Adams)近日呼籲為更多居民提供更多豁免；但大都會運輸署(MTA )表示，如果範圍太大，堵車費單次收費將不得不提高，以達到150億元的預期費用收入。

堵車費計畫擬對進入曼哈頓60街以南的私家車收費，預計將為MTA在未來四年內帶來150億元收入，用於所需的地鐵、公車和鐵路維護升級，並減少碳排放、提高空氣質量；該計畫原訂去年初生效，但前川普政府行動緩慢，而且一直拒絕告知大都會運輸署環境評估流程的標準；州長霍楚此前表示，該計畫可能因為聯邦政府環評拖延再次推遲，但仍決心繼續推動。

亞當斯在競選期間就曾呼籲在堵車費計畫內設立豁免人群，他近日呼籲為有資格的居民提供堵車費豁免，「我們需要清楚表明，堵車費計畫需要有一定程度的豁免人群，不能增加過多負擔。」

他表示，需要開車通勤的低收入居民就應得到豁免，「不能完全不提供豁免，也不能只針對紐約市的車輛；我對交流對話持開放態度，應該傾聽那些必須開車通勤市民的想法。」

州議會在2019年通過堵車費法案時曾提出三類豁免，包括急救車輛、殘障人士用車及60街以南年收入低於6萬元的車主；不過，負責設定堵車費收費標準的是交通流動性審查委員會(Traffic Mobility Review Board)，根據MTA官方的預期，堵車費對私家車的收費範圍可能在9元至23元之間，不同時段收費不同，卡車收費可能更多。

此外，該委員會有權授予更多豁免，目前，紐約市警察工會(Police Benevolent Association)、出租車司機、乃至於摩托車和電動車車主都在爭取豁免權；但MTA高層此前警告，針對性豁免將導致其他人負擔更高的堵車費。