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美禁馬國棕櫚油 理事會主席二度訪美

記者張晨／紐約報導
美國禁進口馬來西亞棕櫚油，孫偉瑄(中)二度訪美(記者張晨/攝影)
美國禁進口馬來西亞棕櫚油，孫偉瑄(中)二度訪美(記者張晨/攝影)

海關暨邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)從2021年開始禁止進口全球最大的棕櫚油生產商之一、馬來西亞森那美(Sime Darby)種植有限公司生產的所有棕櫚油產品，稱該公司存在「強制勞動」行為，並發出暫扣令；大馬棕油理事會主席孫偉瑄2022年二度訪美，他日前在紐約表示，已與大華府及相關機構對話，對收與未收到暫扣令的公司都能透明信息，減小對供應鏈的影響。

根據禁令，森那美公司的所有子公司、合資企業及附屬實體生產的棕櫚油產品都已被禁；入境港口的所有相關產品都被扣留，進口商必須向美國政府證明「貨物不是由強制勞動生產的」，才能拿回貨物。

孫偉瑄表示，擔心暫扣令可能影響其他未獲得有關指令單卻在美國港口面對貨物問題的大馬公司；1月和6月他兩度來美，與華府相關機構代表對話，目的是為了加強大馬對該機構目標的理解，並向美國傳達油棕領域部門解決與強迫勞動有關的問題與承諾。

「我們很多行業領袖都不清楚解決暫扣令的程序，我們在與有關機構討論後，我們對解決有關問題有一些清晰的認知。」他形容與大華府的對話會非常積極，並表示會與大馬棕油協會的代表進行會議，並分享對話內容。

棕櫚油是多種日用品及食品所需的原料之一，多種加工食品、化妝品、藥品、肥皂等產品的生產都離不開棕櫚油；而森那美是全球最大的棕櫚油生產商之一，為馬來西亞國有企業。

根據其官網的簡介，該公司占到全球粗棕櫚油產量的4%，其油棕種植面積也為全球最大，其每年對美國出口粗棕櫚油總價值達500萬元。

CBP在公告中聲稱，棕櫚油對於美國民眾的日常生活確實非常重要，因此這項禁令就是要告訴美國民眾「知曉產品來源的重要性」，讓美國消費者選擇購買「來源符合道德的產品」。

華府 CBP 邊境

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