亞太裔預算 社區小機構要分杯羹

布碌崙民代和華人社團討論如何利用亞太裔平等預算，以更好地打擊仇恨犯罪。(記者胡聲橋/攝影)

州參議員郭納德(Andrew Gounardes)會同州眾議員白彼得(Peter Abbate)和州參議員劉醇逸，12日攜手布碌崙(布魯克林)多個華人 社團召開圓桌會議，討論不久前州府剛通過的2000萬元「亞太裔平等預算 」(AAPI Equity Budget)。與會者認同，這筆預算在新財年大幅增加，可以緩解華人社區政府資助不足的問題，更有利於地打擊仇恨犯罪；與會者還討論了如何使大中小型華人社團都能從預算中獲益。

在「亞太裔平等預算聯盟」的積極倡導下，2022-2023年度州預算中的「亞太裔平等預算」比去年翻了一倍，其目的是通過資助那些社區裡的社團，並通過社區的危機預防，更好地打擊仇恨犯罪，這筆預算還將用於改革紐約州刑事司法系統，使仇恨犯罪的嫌疑人更易被捕。

郭納德說，布碌崙的亞太裔社區增長迅速，必須以各種方式滿足其需求，2000萬元的「亞太裔平等預算」是必要的，可以確保亞太裔社區不被忽視。

劉醇逸說，亞裔 社區正面對兩種流行病，新冠疫情和反亞裔仇恨，通過向華裔社團賦能，最終可以開始逆轉對亞太裔的歧視和仇恨。白彼得表示，他很高興多年的努力工作終於有了回報，「亞太裔平等預算」對社區至關重要，他將繼續爭取更多資金，確保亞太裔社區繁榮興旺。

布碌崙民代和華人社團討論如何利用州府亞太裔平等預算，更好地打擊仇恨犯罪。(記者胡聲橋/攝影)

紐約親子互助會會長黃妮可表示，該會成立已四年，還是一個小社團，雖說組織了許多活動，但像她們這種小社團，根本拿不到這些政府資源，連1萬元都拿不到，希望州府能保證這些小機構不被遺忘。

劉醇逸說，州政府的資助大多數給了有歷史的大社團，這是事實，因為他們有多年的業績，也有申請資金的管道和技能，小組織如果去申請，可能要花費兩三年，費事費力。他建議，小機構應該與類似於亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)和亞美聯盟(Asian American Federation)這樣的機構合作，共同去申請經費，這樣效率更高。

松柏之家社區服務中心執行總監李宗保說，松柏之家今年成立25周年，申請經費確實是一個很複雜的過程，但他願意幫助小機構共同申請經費。郭納德說，如果有申請經費的需要，他的辦公室會努力與各方協調，確保大中小社團都能從中獲益。參加圓桌會的華人組織包括：華策會、華協會、布碌崙華聯會、松柏之家社區服務中心、華人社區服務中心，以及亞裔兒童與家庭聯盟。