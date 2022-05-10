生育自由 紐約州撥5000萬保護墮胎權

州檢察長詹樂霞宣布一項新法案，要州府撥款5000萬元，在紐約州加強對墮胎權的保護。(Getty Images)

紐約州 加強對墮胎 權的保護，將從落實資金開始，州檢察長詹樂霞(Letitia James)9日宣布一項新法案，紐約州將設立資助墮胎的「生育自由與公平計畫」(Reproductive Freedom and Equity Program)，並撥出5000萬元專款，由州衛生廳負責，用在墮胎機構的人員配備、培訓、安全以及對沒有保險者的承保上。

聯邦最高法院廢止贊成墮胎的羅伊控韋德案(Roe vs. Wade)草稿上周剛披露，詹樂霞就表示紐約州將提前採取措施以保護墮胎權，州府新設的計畫和撥款，就是對高院 最早可能7月做出正式裁決的回應。

在與州參議員柯德兒·克萊兒(Cordell Cleare)和州眾議員潔西卡·龔薩雷茲-羅加斯(Jessica González-Rojas)共同出席的記者會上，詹樂霞說：「如果羅伊訴韋德案被推翻，全國26個州可能禁止墮胎，而保守州約有4000萬名育齡婦女，紐約州不但要保護本州婦女的墮胎權，同時也為來紐約尋求墮胎的其他州女性服務。」

聯邦疾病控制中心(CDC)的資料顯示，紐約州2019年為外州婦女做了7000例墮胎手術，如果羅伊訴韋德案被推翻，每年的墮胎術可能增加到3萬2000例以上。

詹樂霞說，墮胎禁令實際上無法阻止墮胎，反而是讓婦女不能安全墮胎。克萊兒表示：「健保是基本人權之一，而墮胎是女性健保的重要方面。我們不會受到高院政治化傾向的影響，也不會通過私人募款來提供墮胎，婦女應當得到更好和更公平的服務。」

龔薩雷茲-羅加斯說，紐約州堅決捍衛婦女的墮胎權，「墮過胎的人受到大家的喜愛，紐約需要與她們站在一起，如果高院不能保護我們，我們要為保護墮胎權而戰。」

州參議會衛生委員會主席瑞維拉(Gustavo Rivera)說：「為保護安全與合法的墮胎權，本屆會期將做很多事。如果高院將不可避免地廢止羅伊訴韋德案，我們希望紐約州成為保護墮胎權的堡壘。」

國會參院11日將表決是否把生育權列為聯邦法律，多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，表決將展現參院每個成員在這一問題上的立場。