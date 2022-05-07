康尼島木棧道失修 市府沒撥修復資金

康尼島木棧道路面不平等問題導致遊客踩空和受傷，使市府受到數十起法律訴訟。(美聯社)

布碌崙 (布魯克林)康尼島 (Coney Island)海邊的木棧道是地標性建築，但路面不平、螺絲鬆動和木板缺失導致遊客踩空和受傷，使市府受到數十起法律訴訟，被迫支付數十萬元和解費。但在紐約市今年的997億元預算 中，卻沒有撥出修復資金，當地居民和民選官員對曾任布碌崙區長的亞當斯感到失望，認為他沒有傾聽重建這一康尼島歷史地標的強烈呼聲。

代表康尼島和鄰近幾個選區的民主黨市議員李凱健(Ari Kagan)說，恢復標誌性的海濱木板路是他的首要使命，「因為這是社區經濟發展的引擎，修好後將會更加漂亮，吸引更多遊客。但破敗的木板路則會傷害遊客，沒人願來冒險。」

前市長白思豪離任前撥出1億1450萬元的木板路修建費，定2025年開工。但這筆錢只夠修復不到三哩長的路段，而且自去年11月宣布後，市公園局遲遲沒有決定要從哪一段開始修。李凱健表示，市府在公布預算計畫前，他曾向市長辦公室要求撥出更多的修復資金，並且盡快開工。公園局沒有說明木板路的整個翻修需要多少錢，表示仍在研究，但李凱健表示，他聽公園局的人說，費用將遠超市府的計畫，「缺口是數億元，現有的資金顯然不夠」。

公園局發言人說，康尼島木板路的修復工程是懷念歷史和面向未來，我們期待第一階段的開工。

由於年久失修，市府自2012年以來因為木板路發生的致人受傷事件而面臨數十起官司，賠償了數十萬元納稅人的錢，包括2012年給一名跌倒的婦女賠償12萬5000元，和2019年賠償另一個被絆倒的婦女12萬5000元。住在當地30多年的一個衛生局退休人員說，他幾乎每天都來散步，但走在木板路上很恐怖，每次都要小心，如豎立的釘子、木板缺失和裂縫很大。許多居民說，自珊迪颶風期間當地被海水淹沒以來，木板路從來就沒有修過，導致問題愈嚴重。

公園局說，他們2017年至2021年只接到12起木板路的人員受傷的報告，但市主計長辦公室的紀錄顯示，人員嚴重受傷的情況很可能更普遍。