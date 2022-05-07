我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員：國會若不追加防疫經費 白宮估今年秋冬1億人染疫

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

康尼島木棧道失修 市府沒撥修復資金

編譯孫梁／綜合6日電
康尼島木棧道路面不平等問題導致遊客踩空和受傷，使市府受到數十起法律訴訟。(美聯社)
康尼島木棧道路面不平等問題導致遊客踩空和受傷，使市府受到數十起法律訴訟。(美聯社)

布碌崙(布魯克林)康尼島(Coney Island)海邊的木棧道是地標性建築，但路面不平、螺絲鬆動和木板缺失導致遊客踩空和受傷，使市府受到數十起法律訴訟，被迫支付數十萬元和解費。但在紐約市今年的997億元預算中，卻沒有撥出修復資金，當地居民和民選官員對曾任布碌崙區長的亞當斯感到失望，認為他沒有傾聽重建這一康尼島歷史地標的強烈呼聲。

代表康尼島和鄰近幾個選區的民主黨市議員李凱健(Ari Kagan)說，恢復標誌性的海濱木板路是他的首要使命，「因為這是社區經濟發展的引擎，修好後將會更加漂亮，吸引更多遊客。但破敗的木板路則會傷害遊客，沒人願來冒險。」

前市長白思豪離任前撥出1億1450萬元的木板路修建費，定2025年開工。但這筆錢只夠修復不到三哩長的路段，而且自去年11月宣布後，市公園局遲遲沒有決定要從哪一段開始修。李凱健表示，市府在公布預算計畫前，他曾向市長辦公室要求撥出更多的修復資金，並且盡快開工。公園局沒有說明木板路的整個翻修需要多少錢，表示仍在研究，但李凱健表示，他聽公園局的人說，費用將遠超市府的計畫，「缺口是數億元，現有的資金顯然不夠」。

公園局發言人說，康尼島木板路的修復工程是懷念歷史和面向未來，我們期待第一階段的開工。

由於年久失修，市府自2012年以來因為木板路發生的致人受傷事件而面臨數十起官司，賠償了數十萬元納稅人的錢，包括2012年給一名跌倒的婦女賠償12萬5000元，和2019年賠償另一個被絆倒的婦女12萬5000元。住在當地30多年的一個衛生局退休人員說，他幾乎每天都來散步，但走在木板路上很恐怖，每次都要小心，如豎立的釘子、木板缺失和裂縫很大。許多居民說，自珊迪颶風期間當地被海水淹沒以來，木板路從來就沒有修過，導致問題愈嚴重。

公園局說，他們2017年至2021年只接到12起木板路的人員受傷的報告，但市主計長辦公室的紀錄顯示，人員嚴重受傷的情況很可能更普遍。

康尼島 布碌崙 預算

上一則

紐約地鐵作畫激增 塗鴉客遭撞死仍不怕

下一則

紐約客談／霍楚的副州長人選 彰顯回歸中道

延伸閱讀

紐約布碌崙8大道火災戶 返家居住恐需等上好幾年

紐約布碌崙8大道火災戶 返家居住恐需等上好幾年
紐約企業發展中心主任 助商家復興

紐約企業發展中心主任 助商家復興
林師傅談露台甲板 Patio及室內地板

林師傅談露台甲板 Patio及室內地板
紐約警察在康尼島被刺傷 嫌犯中槍

紐約警察在康尼島被刺傷 嫌犯中槍
布碌崙華社集會 籲畫亞裔選區

布碌崙華社集會 籲畫亞裔選區

熱門新聞

外賣郎送的餐還倒在事發現場。(讀者提供)

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

2022-05-01 23:18
曼哈頓華埠金滿庭酒樓建築4月30日晚突發五級大火。（讀者提供）

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

2022-05-01 10:02
劉凱琳。(取自GoFundMe網站)

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

2022-05-02 10:48
四名兇嫌涉嫌開槍掃射皇后區新鮮草原放學的高中生，導致三名學生中彈。（警方提供）

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

2022-04-29 14:45
劉玉生在華社人士的陪同下轉至曼哈頓男子遊民所居住。(沈珺提供)

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

2022-05-04 09:35
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05

超人氣

更多 >
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增