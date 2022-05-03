反監獄示威被捕者 將被撤案

華埠監獄建案示威被捕人員2日過堂，法庭表示將有條件撤案。（李榮恩提供）

「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，NUBC)創始人李卓勳、州眾議會第65選區州眾議員參選人李榮恩(Grace Lee)、前紐約市長參選人楊安澤夫人呂艾玲 等十人，日前因阻擋華埠監獄 建案圍欄架設被控妨礙治安而被捕，其中八人2日早過堂，法庭表示若未來24小時未再次被捕，將可撤案。

李卓勳、李榮恩、呂艾玲、NUBC聯合創始人許俊豪(Howard Huie)、民主黨65D選區領袖李佩欣、民主黨州參議員第26選區的參選人范勝利(Vittoria Fariello)、「社區保護及改善聯盟」發起人李翠珊、社區維權人士李凱明、Jack Liang、Jillian McMenamin等十人於上月13日被捕；為監獄抗爭活動提供法律援助的律師古奇(Edward Cuccia)表示，除李佩欣、李翠珊外的八人於2日早過堂，「我們要求法官撤案，法官同意認罪協議條件(adjourn contemplation dismissal)，未來24小時內若未再次被捕，就可銷案。」

古奇說，「我們向法官解釋，十名被捕人士參與的是非暴力民事示威，是在行使憲法權利，是為了反對市府在社區新建監獄；正義得到伸張，這次被捕不會對他們造成任何影響、沒有案底。」

李榮恩在法庭陳詞中表示，自己做出犧牲是值得的，亞裔美國人歷史上一直飽受系統性的種族歧視，這次監獄建案繼續說明了這一點，「拆除巨型監獄將對民眾健康、環境和華埠的經濟造成致命影響，而我們正在試圖從疫情中恢復過來，我們已經厭倦過去那樣被動與沉默的刻板印象，這也是我自願被捕的原因，要證明我能夠發聲反擊。」

李卓勳則表示，「我們的被捕產生了積極效果，華埠內外許多民眾都表示願意通過被捕，來阻止監獄建案推動，已經有更多人知道了這件事；現在市府只是建了圍欄，還沒有開始拆除，我們還有很多機會阻止監獄建案，例如我們會考慮法律手段，未來也會舉行更多集會。」