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亞當斯簽首項法案 百萬公寓免漲租

編譯周芳苑／綜合30日電
市長亞當斯簽署法案，預計可使市內100多萬套公寓免於租金上漲；圖為曼哈頓下城公寓樓群尼克村。(歐新社)
市長亞當斯簽署法案，預計可使市內100多萬套公寓免於租金上漲；圖為曼哈頓下城公寓樓群尼克村。(歐新社)

市長亞當斯 (Eric Adams)30日簽署上任後的第一項法案Intro 70，預料全市將有100多萬套公寓租金穩定期得以展延，穩定期內住戶可免租金上漲。

亞當斯表示，這項法案旨在讓市議會有足夠時間評估、確定紐約市住房是否符合緊急狀態。

在市議會成員和住房暨建築委員會(Housing and Buildings Committee )主席桑切斯(Pierina Sanchez)的全力支持下，新法案Intro 70將紐約市住房和間置調查(HVS) 的截止日期從2022年4月1日延至7月1日，連帶確保繼續執行租金穩定的規定。

紐約市住房和閒置調查用以追踪住房存量、了解紐約人尋找經濟適用房時可能面臨的困難，是市府定義住房緊急狀態、決定租金穩定期的重要依據。

亞當斯說他很高興簽署的第一份法案和聽證會，是為紐約市租屋者和勞動者而做；有了這項法案，市府有更充份時間針對延長租金穩定期做出明智決定。

疫情期間，成千上萬紐約人因房租飛漲和失業而無家可歸；Intro 70法案旨在讓人們住屋租金穩定，估計100多萬戶紐約人免受高租金上漲的影響。

桑切斯說，將繼續努力為依賴市府力行租金穩定法的200萬戶紐約人確保租金持穩。

在紐約州和紐約市租金法規下，相關團隊每三年進行一次HVS調查；由於新冠疫情爆發、2021 年進行人口普查，2020年度的HVS調查被推遲至 2021 年。

根據紐約州現行法令，依 HVS調查推算出的紐約市出租閒置率一旦低於5%便處於「住房緊急狀態」(housing emergencies)，租金穩定法隨之啟動。

市議長歐德思 (Adrienne Adams) 說，目前疫情仍影響紐約市民，包括加劇疫情爆發前就存在的住房負擔危機，延後評估城市住房緊急狀態的調查截止日將使租戶受租金穩定法的保護期拉長，可望減輕市民壓力。

租金 紐約市 疫情

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