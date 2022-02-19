憂人力短缺 強制接種豁免醫護

恐人員短缺，紐約州取消對醫護人員實行強制疫苗令。(美聯社)

州衛生官員18日表示，鑑於人員短缺的風險，原本定於2月底的疫苗 補強針最後接種期限，將把醫護人員排除在外。

州長霍楚(Kathy Hochul)在1月份宣布這項強制命令時指出，突破性感染病例的增加令人不安，並將補強針接種的最後期間定為本月21日。

州衛生廳長巴塞特(Mary Bassett)表示，取消強制接種的決定也反映了一個現實，即養老院 和醫院的補強針接種率仍遠低於100%。

紐約的養老院和醫院已經為幾乎所有員工接種了疫苗，但衛生專家擔心，由於疫苗的效力隨著時間的推移而減弱，若不及時接種補強針可能無法防止未來的病例激增。

根據州衛生廳本周發布的最新數據的分析，在紐約各地約14萬6000名療養院 工作人員中，約43%的人已接種了補強針，這一比例高於1月初時的20%。

巴塞特在一份聲明中表示，雖然我們在疫苗推進方面正在取得進展，有75%的醫療工作者已接受或願意接受補強針接種；但現實是，為了避免本已不堪重負的醫療系統出現大量人手短缺的問題，不得不將強制接種令暫停。

巴塞特補充道，州衛生官員將在三個月內重新審視補強針的接種情況，以決定紐約是否應該採取更多措施提高助接種率。

她還說，州將繼續與醫院和長期護理機構的負責人合作，探討擴大補強針接種的潛在途徑。