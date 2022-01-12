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紐約治安惡化 共和黨促廢保釋金改革

記者牟蘭／紐約報導
州參眾兩會共和黨人士批評民主黨推行的保釋金改革法案導致紐約州的治安日益糟糕，要求終止這項法案。(州參議會共和黨臉書視頻截圖)
州參眾兩會共和黨人士批評民主黨推行的保釋金改革法案導致紐約州的治安日益糟糕，要求終止這項法案。(州參議會共和黨臉書視頻截圖)

紐約州參眾兩會共和黨領袖11日聯合近50位同儕在州府奧伯尼舉行記者會，批評民主黨推行的保釋金改革法案導致紐約州的治安日益惡化，成為犯罪者的庇護所，多位與會者指責曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)的「激進」的司法改革，直言「罪犯不是受害人」，要求終止這項法案。

根據統計，保釋金改革法案實施後，2020年11月至2021年11月期間，全州的犯罪率增加21.3%，其中仇恨犯罪增加了97%，2019年至2020年期間，紐約州謀殺案犯罪率增加46.7%，槍枝暴力犯罪增加了28.9%。

參議會少數黨領袖奧特(Robert Ortt)表示，州參眾兩會的共和黨議員上周發布「讓紐約恢復繁榮」(Take Back New York)的議程，計畫通過一系列措施，讓紐約州變得更「安全、強壯且健康」，11日介紹這項議程的「安全」提案。

奧特說，保釋金改革法案實施後，全州的暴力犯罪與濫用毒品死亡人數飆升，「罪犯竟成了受害人，真正的受害者也日益增加」；他說，共和黨的安全提案的四部分包括終止保釋金改革法案、增加執法部門的基金、改革巡邏制度以及通過「受害者公正提案」，如提高仇恨犯罪者的懲戒等。

州眾議會少數黨領袖巴克萊(Will Barclay)表示，公共安全問題並不是兩黨爭議的話題，所有的紐約居民都希望有一個安全的居住環境；他說，由於這項法案，全州有3500名被告在保釋候審期間，因暴力犯罪再次被捕。

巴克萊批評白艾榮激進的司法改革措施，擔憂恐讓紐約市陷入治安危機，「我從沒有聽說過，(檢察官)要降低搶劫的控罪」。

納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)與長島兩郡的警察公會代表一起參與記者會，反對保釋金改革法案；他以納蘇郡為例，過去兩周內警方拘捕了超過20名非法持有槍枝的嫌犯，其中38%的被告獲保釋後又重返街頭，「有一名嫌犯從2020年8月到2021年12月因非法持械，被捕三次」。

布萊克曼指責州長霍楚(Kathy Hochul)容忍白艾榮罔顧法律、不懲治觸犯法律的罪犯，「犯罪者比受害人還享有更多權利，我們需要結束這個對社區有危險的法律，夠了就是夠了」。

紐約州 暴力犯罪 共和黨

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