紐約治安惡化 共和黨促廢保釋金改革
紐約州參眾兩會共和黨領袖11日聯合近50位同儕在州府奧伯尼舉行記者會，批評民主黨推行的保釋金改革法案導致紐約州的治安日益惡化，成為犯罪者的庇護所，多位與會者指責曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)的「激進」的司法改革，直言「罪犯不是受害人」，要求終止這項法案。
根據統計，保釋金改革法案實施後，2020年11月至2021年11月期間，全州的犯罪率增加21.3%，其中仇恨犯罪增加了97%，2019年至2020年期間，紐約州謀殺案犯罪率增加46.7%，槍枝暴力犯罪增加了28.9%。
參議會少數黨領袖奧特(Robert Ortt)表示，州參眾兩會的共和黨議員上周發布「讓紐約恢復繁榮」(Take Back New York)的議程，計畫通過一系列措施，讓紐約州變得更「安全、強壯且健康」，11日介紹這項議程的「安全」提案。
奧特說，保釋金改革法案實施後，全州的暴力犯罪與濫用毒品死亡人數飆升，「罪犯竟成了受害人，真正的受害者也日益增加」；他說，共和黨的安全提案的四部分包括終止保釋金改革法案、增加執法部門的基金、改革巡邏制度以及通過「受害者公正提案」，如提高仇恨犯罪者的懲戒等。
州眾議會少數黨領袖巴克萊(Will Barclay)表示，公共安全問題並不是兩黨爭議的話題，所有的紐約居民都希望有一個安全的居住環境；他說，由於這項法案，全州有3500名被告在保釋候審期間，因暴力犯罪再次被捕。
巴克萊批評白艾榮激進的司法改革措施，擔憂恐讓紐約市陷入治安危機，「我從沒有聽說過，(檢察官)要降低搶劫的控罪」。
納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)與長島兩郡的警察公會代表一起參與記者會，反對保釋金改革法案；他以納蘇郡為例，過去兩周內警方拘捕了超過20名非法持有槍枝的嫌犯，其中38%的被告獲保釋後又重返街頭，「有一名嫌犯從2020年8月到2021年12月因非法持械，被捕三次」。
布萊克曼指責州長霍楚(Kathy Hochul)容忍白艾榮罔顧法律、不懲治觸犯法律的罪犯，「犯罪者比受害人還享有更多權利，我們需要結束這個對社區有危險的法律，夠了就是夠了」。
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