開全美先河 紐約市下月實施外賣郎權益法案

紐約市外賣郎權益法案1月起將陸續實施，紐約將成為全美首個大幅改革外賣郎權益的城市。(美聯社)

紐約市 開全美先河、提升外賣郎權益的一系列法案，將陸續從明年1月起實施生效，這些法案將對外賣平台進行更有力的監管，為全市6萬5000名外賣郎提供更多經濟與安全保障；不過一份最新的調查報告顯示，外賣郎的時薪中位數為7.94元，加上小費為12.21元，仍低於紐約市15元時薪的最低標準。

外賣郎權益法案包在今年9月通過，紐約市屆時也成為全美首個大幅改革外賣郎權益的先鋒城市，從明年1月24日起，外賣平台需獲取相關外賣資質，向外賣郎寫明每位顧客給予的小費數額，外賣餐廳也需同意讓外賣郎使用廁所；從明年4月起，外賣平台需允許外賣郎自行設定一個送餐範圍和路線，是否願意接受需過橋樑隧道才能送達的服務；已為公司完成至少六次交易的外賣郎，平台公司應提供免費保溫袋，而不是讓外賣郎自費購買。

不過，一份由外賣郎組織Los Deliveristas Unidos發布的最新數據仍顯示，外賣郎的時薪中位數為7.94元，加上小費為12.21元，仍低於紐約市15元時薪的最低標準；根據法案包的要求，市府也將在明年為外賣郎設定新的最低薪資標準，新的薪資將由市消費者與勞工 保護局與工人及其他利益相關方共同商議而定。

在法案正式實施前，Los Deliveristas Unidos的政策和戰略夥伴關係總監Hildalyn Colón Hernández表示，用戶仍可以在外賣平台和外賣郎聊天，詢問他們是否得到了相應的小費，「只需要五秒鐘就可以幫到他們，使他們被公平地對待」。