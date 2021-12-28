開全美先河 紐約市下月實施外賣郎權益法案
紐約市開全美先河、提升外賣郎權益的一系列法案，將陸續從明年1月起實施生效，這些法案將對外賣平台進行更有力的監管，為全市6萬5000名外賣郎提供更多經濟與安全保障；不過一份最新的調查報告顯示，外賣郎的時薪中位數為7.94元，加上小費為12.21元，仍低於紐約市15元時薪的最低標準。
外賣郎權益法案包在今年9月通過，紐約市屆時也成為全美首個大幅改革外賣郎權益的先鋒城市，從明年1月24日起，外賣平台需獲取相關外賣資質，向外賣郎寫明每位顧客給予的小費數額，外賣餐廳也需同意讓外賣郎使用廁所；從明年4月起，外賣平台需允許外賣郎自行設定一個送餐範圍和路線，是否願意接受需過橋樑隧道才能送達的服務；已為公司完成至少六次交易的外賣郎，平台公司應提供免費保溫袋，而不是讓外賣郎自費購買。
不過，一份由外賣郎組織Los Deliveristas Unidos發布的最新數據仍顯示，外賣郎的時薪中位數為7.94元，加上小費為12.21元，仍低於紐約市15元時薪的最低標準；根據法案包的要求，市府也將在明年為外賣郎設定新的最低薪資標準，新的薪資將由市消費者與勞工保護局與工人及其他利益相關方共同商議而定。
在法案正式實施前，Los Deliveristas Unidos的政策和戰略夥伴關係總監Hildalyn Colón Hernández表示，用戶仍可以在外賣平台和外賣郎聊天，詢問他們是否得到了相應的小費，「只需要五秒鐘就可以幫到他們，使他們被公平地對待」。
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