我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何中擴大西安封城總禁足 美卻砍半染疫隔離期？

丹佛驚傳槍案釀4死3傷 槍手交火後遭擊斃

保護股東 劉醇逸合作公寓提案 州長簽了

記者鄭怡嫣／紐約報導
合作公寓股東保護法案簽署通過。(記者鄭怡嫣／攝影)
合作公寓股東保護法案簽署通過。(記者鄭怡嫣／攝影)

州參議員劉醇逸和州眾議員布朗斯丁(Edward C.Braunstein)共同提案的合作公寓股東保護法案，由州長霍楚(Kathy Hochul)簽署實施；劉醇逸27日表示，兩年前紐約州通過的「住房穩定和租戶保護法」(HSTPA)並不適用合作公寓(Co-op)，該法案能為合作公寓股東帶來重要的保護，在住戶權益不受侵害的同時，也給予了股東更多自治的權利。

紐約州的「住房穩定和租戶保護法」對租房市場提出多項規範要求，擴大了在傳統房東與租戶關係中對租戶權益的保護，然而，合作公寓股東和租戶的專有租賃條款與該法案相衝突，增加了合作公寓的管理成本與難度；劉醇逸與布朗斯丁提案的合作公寓業主保護法案，旨在明確合作公寓租戶與業主不受「住房穩定和租戶保護法」中部分條款的約束，合理保障股東的權益。

新法案規定，合作公寓股東可以自行決定住戶的申請費上限、保證金的多少及是否上調租金，而根據「住房穩定和租戶保護法」，其他房東需按照紐約州規定的費用上限向住戶收取相關費用；同時，合作公寓股東可自行對住戶進行信用及背景調查。

劉醇逸表示，在皇后區的東北部，有大量可負擔的合作公寓，新法案明確了合作公寓住戶和股東不受「住房穩定和租戶保護法」中部分不合理條款的約束，為合作公寓的股東帶來了重要的保護，在住戶權益不受侵害的同時，也給予了股東自治的權利。

紐約州 房東 租金

上一則

德康診所精治各類疼痛提供中藥調理

下一則

私企疫苗強制令生效 逾期未交證明 雇主須將員工逐出

延伸閱讀

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家
法拉盛遊民所喊卡 1/24前擬辦聽證會

法拉盛遊民所喊卡 1/24前擬辦聽證會
紐約台灣商會暨青商會 45周年年會

紐約台灣商會暨青商會 45周年年會

皇后區民代家長反對取消就近入學 批政府不切實際

皇后區民代家長反對取消就近入學 批政府不切實際
皇后區酒吧擾民9個月又爆槍案 民代要求關門

皇后區酒吧擾民9個月又爆槍案 民代要求關門

熱門新聞

即日起至年底，在紐約市府運營接種點及和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)診所打補強針的市民，可獲得100元獎勵。(美聯社)

紐約市即日起至年底 打補強針送100元

2021-12-21 13:42
皇后區威利點土地開發案項目，至今仍未動工；圖為該地的汽車二手零件「舊貨廠」。(本報檔案照)

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

2021-12-27 08:41
馬萍回憶，王振中為人和善、憨厚，對朋友仗義熱心。(馬萍提供)

華男遭前女友誤刺亡 母從中國來美求線索

2021-12-21 10:23
受Omicron變種病毒影響，紐約三大機場26日取消百架航班。(Getty Images)

Omicron肆虐 紐約3大機場今日取消數百架航班

2021-12-26 11:19
瑪麗皇后二號日前行經紐約市時對乘客進行檢測，共有十人確診。(取自英國皇后郵輪船隊臉書)

豪華郵輪「瑪麗皇后2號」爆疫情 10確診旅客在紐約下船隔離

2021-12-21 15:11
新冠變種病毒Omicron快速傳播，不少民眾接種補強針後仍被確診；圖為法拉盛緬街的街道。(記者牟蘭／攝影)

打補強針也染疫?醫師：多輕症 只出現上呼吸道感染症狀

2021-12-22 12:10

超人氣

更多 >
美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡
紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家
90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她
秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見
國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官

國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官