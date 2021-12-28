保護股東 劉醇逸合作公寓提案 州長簽了

合作公寓股東保護法案簽署通過。(記者鄭怡嫣／攝影)

州參議員劉醇逸和州眾議員布朗斯丁(Edward C.Braunstein)共同提案的合作公寓股東保護法案，由州長霍楚(Kathy Hochul)簽署實施；劉醇逸27日表示，兩年前紐約州 通過的「住房穩定和租戶保護法」(HSTPA)並不適用合作公寓(Co-op)，該法案能為合作公寓股東帶來重要的保護，在住戶權益不受侵害的同時，也給予了股東更多自治的權利。

紐約州的「住房穩定和租戶保護法」對租房市場提出多項規範要求，擴大了在傳統房東 與租戶關係中對租戶權益的保護，然而，合作公寓股東和租戶的專有租賃條款與該法案相衝突，增加了合作公寓的管理成本與難度；劉醇逸與布朗斯丁提案的合作公寓業主保護法案，旨在明確合作公寓租戶與業主不受「住房穩定和租戶保護法」中部分條款的約束，合理保障股東的權益。

新法案規定，合作公寓股東可以自行決定住戶的申請費上限、保證金的多少及是否上調租金 ，而根據「住房穩定和租戶保護法」，其他房東需按照紐約州規定的費用上限向住戶收取相關費用；同時，合作公寓股東可自行對住戶進行信用及背景調查。

劉醇逸表示，在皇后區的東北部，有大量可負擔的合作公寓，新法案明確了合作公寓住戶和股東不受「住房穩定和租戶保護法」中部分不合理條款的約束，為合作公寓的股東帶來了重要的保護，在住戶權益不受侵害的同時，也給予了股東自治的權利。