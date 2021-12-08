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接收1800阿富汗難民 州府撥200萬助安置

記者和釗宇／紐約報導
紐約州府將接收近1800名阿富汗難民和撤離人員，其中紐約市將接收190人；圖為阿富汗難民抵達美國。(Getty Images)
紐約州府將接收近1800名阿富汗難民和撤離人員，其中紐約市將接收190人；圖為阿富汗難民抵達美國。(Getty Images)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)7日宣布，州府將撥款200萬元給非營利組織，協助安置來紐約定居的近1800名阿富汗難民和撤離人員，其中紐約市將接收190人。

美國9月從阿富汗撤出將近13萬人後，州府當時表示可以接收約1100人，霍楚7日表示願意「盡可能多」地接收難民，這一數字現在增至1790人；霍楚表示，這筆款項下周將分配給全州12個非營利組織，這些組織自9月以來已開始協助安置阿富汗撤離至紐約的人員。

霍楚說，「幾代人以來，移民一直都前來紐約和美國尋找自由和機會，他們的貢獻定義並加強了紐約州和美國成就；隨著阿富汗人離開政局不穩的祖國，紐約州很榮幸能在安置工作中扮演領導地位，以這項歷史性的投資支持這些撤離人員，在新家生根發芽。」

至此，紐約州用於安置阿富汗撤離人員的資金將達到500萬元，款項將通過州臨時和殘障人士援助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance)分配，用於住房、心理健康服務、就業、英語教學以及其他社會服務。

霍楚說，水牛城未來幾個月將接收496人，在紐約州各大城市中最多；另有275人將前往羅切斯特，奧伯尼將接收250人，紐約市接收190人，剩餘將被送到尼亞加拉瀑布城、尤提卡和楊克斯等地。

目前，紐約州共有約7500名阿富汗裔居民。

阿富汗 紐約州 霍楚

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