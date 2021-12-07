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牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

無力還貸房主可申請補助 最高5萬

記者張晨／紐約報導
州長霍楚宣布一項幫助欠貸屋主的聯邦補助，每戶最多可獲5萬元。(州長辦公室提供)
州長霍楚宣布一項幫助欠貸屋主的聯邦補助，每戶最多可獲5萬元。(州長辦公室提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)6日宣布一項聯邦政府撥給的5億3900萬元屋主援助基金(New York State Homeowner Assistance Fund)，以幫助那些因為新冠疫情而無力支付房貸等費用，導致房屋面臨法拍(foreclosure)甚至失去住所(displacement)的屋主，最高可獲5萬元；紐約州是全美首個收到這項撥款的州。

這項聯邦資金將幫助受疫情影響的中低收入房主能夠留保住房屋的居住權，霍楚表示，「紐約州房主援助基金」將針對那些拖欠抵押貸款、財產稅、水費或下水道帳單的房主、拖欠合作公寓或共有公寓物業費的業主、以及那些拖欠動產貸款或零售分期付款合同的製造業業主。

符合條件的申請者可獲得財政援助，以彌補欠款，減少房貸債務，使每月房貸付款更容易負擔；而對於失業的房主，可獲得至多未來六個月的住房付款援助。

合資格申請人的家庭收入須達到或低於地區中位數收入(AMI)的100%，且其主要居所的月供須已拖欠至少30天以上；每個家庭的補貼上限為5萬元，援助將安排為五年期、無息、非攤銷可抵免貸款；而如果房主在該住宅居住滿五年，貸款將被完全免除。

霍楚表示，許多紐約人仍在從疫情中艱難恢復，就像為租客所提供的救濟一樣，如今在經濟線上掙扎的屋主也可以申請援助；在接下來的日子裡，州府會將紐約人的需求作為工作核心。

此項援助金將於2022年1月3日開始接受申請，欲了解更多詳情，可訪問紐約州房主援助基金網站https://www.nyhomeownerfund.org/，也可致電(844)-77-NYHAF(776-9423)。

貸款 疫情 紐約州

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