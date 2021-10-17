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紐約州選區重畫民主黨版 有利華裔增長區

本報記者／紐約報導
布碌崙8大道華社目前被分在多個州民選官員選區。（本報檔案照）
布碌崙8大道華社目前被分在多個州民選官員選區。（本報檔案照）

紐約州「獨立選區重畫委員會」將在20日開始第二輪，共計14場的公聽會，目前州立法機構共有兩個選區重畫版圖，其中根據民主黨製作的版本包括在華裔增長迅速的地區新增四個選區，讓華裔選民看到了提升政治力量的希望。

據悉目前州立法機構有兩個選區重畫版圖，其中民主黨製作的版圖，將在紐約市新增四個選區，包括多個亞裔集中增長區域。

過去布碌崙與皇后區是全市亞裔增長區，自2010年以來兩地區亞裔人口分別增加了43%與29%，過去華社代表一直在遊說州選區重畫應該考慮到這一點，將亞裔居民為主社區畫入同一選區。

目前無論是布碌崙還是皇后區，都有好幾個亞裔人口集中社區被畫分在不同的州眾議會和參議會選區，尤其是布碌崙8大道華社，被畫分成為兩個州眾議員、三個州參議員的選區；華社代表認為這將分散民選官員注意力，讓亞裔獲得公共服務更加困難。

負責協調全市20個亞裔社區組織組成的重畫工作組的華人民權律師歐陽蕭安表示，民主黨製作的版圖呼應了亞裔社區的關切，既符合投票權法，也有利於匯集亞裔選民的力量。

新一輪由紐約州「獨立選區重畫委員會」舉行的的公聽會將在20日開始，於布碌崙舉行公聽會將在11月6日(周二)下午3時在Bedford大道1650號的市立大學Medgar Evers College大禮堂舉行；另外皇后區舉行的公聽會將在11月17日(周三)下午3時在Guy R. Brewer Blvd 94-45號的York College舉行，呼籲華裔民眾積極出現發表意見。

亞裔 紐約州 布碌崙

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