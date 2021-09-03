禁逼遷令延長州長簽法 房東將上訴

州長簽法將禁止逼遷令延至1月，房東不滿要上訴。（記者金春香／攝影）

州議會1日通過緊急立法，將已經於8月31日到期的新冠疫情下禁止逼遷令延長至明年1月15日，為租客 提供更多補助；州長霍楚 (Kathy Hochul)2日簽署成法，並呼籲有需要的民眾申請緊急租金援助計畫(Emergency Rental Assistance Program，ERAP)。

前州長葛謨去年頒布禁止逼遷令，保證在疫情期間失去收入的租客免遭逼遷，期間多次延期，至8月31日到期，由於上月聯邦最高法院做出裁決，同意取消禁逼遷令的部分內容，意味著州議會須對禁逼遷令做出修改。

霍楚1日召集州參眾兩會舉行特別會議，當日州議會通過緊急立法，將該令繼續延長至明年的1月15日，霍楚2日簽法。

新法案為租客援助項目追加2.5億元資金，並額外提供2500萬元法律項目，為面臨逼遷的租客提供法律服務。

法案也保護小房東 ，確保無力償還房貸的小房東的房屋稅收留置(tax lien)不被出售或不被法拍；另外租客需要提交經濟困難證明，來避免被逼遷，若房東認為房客並沒有經濟困難，則可要求在法院聽審由法官判決是否可以逼遷。

法案還允許房東要求那些對其他租客造成安全或健康威脅、蓄意破壞房屋的房客搬離。

在州議會投票前，代表紐約市2萬5000名房東的租金穩定聯合會(Rent Stabilization Association)就表示反對，2日聯合會表示，該法案未能解決房東團體此前提出的訴求，他們會在勞工節後向聯邦第二巡迴上訴法院上訴，以阻止該法的實施。

聯合會主席Joe Strasburg表示，僅在此前禁止逼遷法案上修改幾處語句，並不能讓其成為新法，該法仍然否認房東的正當法律程序及財產權，有違憲法。

截至8月31日，州府已經通過ERAP項目發放了12億元資金，其中包括3億元直接分發給2萬3000多戶租客手中。